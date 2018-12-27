Александр Васильев назвал стиль одежды Паулины Андреевой сдержанным и лаконичным
Известный российский историк моды Александр Васильев, как известно, любит оценивать гардеробы российских звезд. В этот раз он оценил наряды Паулины Андреевой. По его мнению, в ее гардеробе нет ни одного яркого пятна. Одевается она, по признанию мэтра, монохромно, сдержанно и лаконично. По его словам, именно такой стиль нравится ее мужчине режиссеру Федору Бондарчуку.
По мнению Васильева, Паулина Андреева ни в чем не уступает в умении подобрать наряды бывшей жене Бондарчука модели Светлане Бондарчук. Васильев уверен, что обе девушки могут претендовать в равной степени на звание иконы стиля.
По словам Васильева, Андреевой не подойдут наряды в цветочек. Конечно, порой ей можно надеть наряд с розочками, но злоупотреблять такими платьями не стоит, да и актриса не будет этого делать. Гардероб Паулины Андреевой Васильев назвал элегантным. Так что Андреева, по признанию историка моды, движется в верном направлении. Васильев считает, что сейчас в отношениях Бондарчука и Андреевой полная идиллия. Они счастливы около друг друга, сообщает портал «7 дней».