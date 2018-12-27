Александр Васильев назвал стиль одежды Паулины Андреевой сдержанным и лаконичным

По его мнению, актриса одевается очень правильно.

Известный российский историк моды Александр Васильев, как известно, любит оценивать гардеробы российских звезд. В этот раз он оценил наряды Паулины Андреевой. По его мнению, в ее гардеробе нет ни одного яркого пятна. Одевается она, по признанию мэтра, монохромно, сдержанно и лаконично. По его словам, именно такой стиль нравится ее мужчине режиссеру Федору Бондарчуку.

больше по теме Историк моды Васильев посоветовал Юлии Михалковой трансформировать свой гардероб Он считает, что девушка провоцирует окружающих гиперсексуальными образами.

По мнению Васильева, Паулина Андреева ни в чем не уступает в умении подобрать наряды бывшей жене Бондарчука модели Светлане Бондарчук. Васильев уверен, что обе девушки могут претендовать в равной степени на звание иконы стиля.

По словам Васильева, Андреевой не подойдут наряды в цветочек. Конечно, порой ей можно надеть наряд с розочками, но злоупотреблять такими платьями не стоит, да и актриса не будет этого делать. Гардероб Паулины Андреевой Васильев назвал элегантным. Так что Андреева, по признанию историка моды, движется в верном направлении. Васильев считает, что сейчас в отношениях Бондарчука и Андреевой полная идиллия. Они счастливы около друг друга, сообщает портал «7 дней».