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Многодетная Наталья Водянова назвала себя мамой-медведицей

Многодетная Наталья Водянова назвала себя мамой-медведицей @natasupernova
Модель опубликовала трогательное рождественское фото с белыми мишками.

Модель с российскими корнями дает пример, как быть успешной моделью и при этом многодетной мамой. 36-летняя Наталь Водянова по-прежнему остается востребованной в мире моды и наслаждается материнством. Звезда опубликовала в своем Instagram рождественское фото у елочки в окружении плюшевых белых медведей.

«Счастливого Рождества от мамы-медведицы и ее пяти маленьких снежных медведей для вас и ваших семей. Собрать их было легче, чем настоящих», — поделилась она.

Напомним, в первом браке с английским аристократом Джастином Портманом модель родила трех детей – сына Лукаса, дочь Неву и сына Виктора. Во втором браке с французским бизнесменом Антуаном Арно она родила еще двух сыновей – Максима и Романа. К слову, недавно ее первенец, Лукас Портман, отпраздновал 17-летие. Мама трогательно поздравила его, назвав двухметровым малышом.

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Поклонникам очень понравилось фото прекрасной женщины, они завалили ее комплиментами: «Наталья — Вы мой идеал. Я всегда ставлю вас как пример умной, любящей и наикрасивейшей мамы. Спасибо Вам за ваши моменты», «Наташа, вы умница, красавица и замечательный человек! Счастья, любви, здоровья вам и вашей семье! Вы мне очень нравитесь своей жизненной позицией, добротой, отношением к людям! Пусть Господь сохранит вас от всякого зла!», «Самая милая, добрая, Наталия, с Рождеством. Пусть счастье, любовь, радость всегда в доме живет в вашем, вместе с родными и близкими будьте самыми счастливыми».

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Многодетная Наталья Водянова назвала себя мамой-медведицей
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