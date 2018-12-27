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Почти три миллиона россиян не смогут покинуть страну на новогодние каникулы из-за долгов

Почти три миллиона россиян не смогут покинуть страну на новогодние каникулы из-за долгов Pixabay.com
Большая часть из них вовремя не оплатила кредиты.

Около трех миллионов россиян не смогут покинуть пределы нашей страны в новогодние праздники из-за накопившихся долгов.

Как отметили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП), число таких граждан за год возросло сразу на миллион, или на 36,7%. В декабре 2017 года из-за долгов не могли выехать за рубеж в новогодние праздники порядка 1,9 миллиона человек.

Из общего числа невыездных россиян у 863 тысяч есть долги по кредитам, еще 558 тысяч не платят алименты. Также 285 тысяч наших соотечественников вовремя не оплатили коммунальные услуги, передает «Интерфакс».

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В ФССП напомнили, что россиянину могут запретить выезд за рубеж, если у него есть неоплаченная задолженность на сумму от 30 тысяч рублей либо долг по алиментам от 10 тысяч рублей.

Чтобы избежать неприятностей, судебные приставы советуют проверить ситуацию с долгами как минимум за две недели до планируемого отпуска за границей.

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Тэги:
долгизаграницасудебные приставы

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Почти три миллиона россиян не смогут покинуть страну на новогодние каникулы из-за долгов
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