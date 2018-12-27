Эксперт по языку тела прокомментировала «несимметричный» поцелуй Дональда Трампа с Меланьей

Президент Соединенных Штатов вместе с супругой посетил Ирак, чтобы встретиться с американскими военными.

Дональд Трамп вместе с первой леди отправился с визитом в Ирак, где встретился с американскими военнослужащими. Во время речи президент США поцеловал Меланью. Эксперт по языку тела прокомментировала публичное выражение чувств хозяина Белого дома.

Для Дональда Трампа это первая поездка в Ирак после того, как в январе прошлого года он занял пост главы государства. Политик прибыл на воздушную базу, расположенную в Багдаде, где провел примерно три часа. Он фотографировался вместе с военнослужащими и даже выразил чувства к своей жене на публике.

больше по теме Дональд Трамп рассказал об отношениях с супругой Президент США Дональд Трамп на встрече со своими сторонниками в Южной Каролине разоткровенничался о своих отношениях с Меланией Трамп.

Специалист по языку тела Джуди Джеймс высказала свое мнение о поцелуе Трампов. Она отметила, что подобная демонстрация чувств для четы редкий феномен. Она назвала этот поцелуй в щеку «странным и несимметричным». Дональд так сильно сжимает руку Меланьи, что у него побелели костяшки пальцев. Что же касается его жены, то она слегка положила на него руку, которая в то же время держит мужа на некотором расстоянии, и вытягивает шею, чтобы подставить ему щеку. Джеймс отмечает, что у лидера США агрессивный стиль, так как он тянется к лицу жены с поднятым подбородком и сильно сжатыми губами.

Эксперт считает, что такого рода поцелуй больше характерен для делового приветствия или прощания, и убеждена, что президент США чувствует себя не в своей тарелке, когда речь заходит о публичной демонстрации чувств, пишет сайт Dni.ru.