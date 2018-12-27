Поклонники осудили Самбурскую за нескромную позу для фото в купальнике

Телеведущая наслаждается отдыхом за границей и публикует красочные снимки.

Настасья Самбурская не устает привлекать повышенное внимание общественности своими эпатажными поступками. Она часто довольно резко высказывается о звездах шоу-бизнеса, а также достается и хейтерам. Артистка создала «Доску позора», на которую попадают те, кто пишет ей нелицеприятные фразы в соцсетях. Несколько дней назад девушка отправилась в отпуск. Однако даже на отдыхе она продолжает делать поступки, которые сразу начинают бурно обсуждать в Сети.

Накануне вечером Самбурская опубликовала видео, на котором поет в тропическом лесу, а в четверг она решила устроить день релакса и позагорать на пляже. Телеведущая поделилась снимком, на котором она запечатлена в гамаке. Девушка в розовом купальнике легла на живот и распласталась по гамаку, приняв позу звезды. Одни поклонники признались, что именно так и выглядят после тяжелого рабочего дня, а другие осудили Настасью за слишком нескромное фото. Поза знаменитости показалась им слишком откровенной.

«Настя, ну и развалилась ты. Скромнее хотя бы чуть надо было», «С такой фигурой позу нужно менее откровенную, все же видно», «Я тебя люблю, но это слишком», — прокомментировали пост подписчики. На этот раз Самбурская не стала отвечать злопыхателям, но за нее это сделали преданные фанаты. Они не понимают, почему именно она привлекает внимание хейтеров, так как ничего вызывающего, по их мнению, Настасья не делает. «Мужики, угомонитесь. Зачем такое писать?» — отметила одна из подписчиц звезды.