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В Екатеринбурге кондуктор извинилась перед незрячим пассажиром за требование оплатить проезд собаки-поводыря

В Екатеринбурге кондуктор извинилась перед незрячим пассажиром за требование оплатить проезд собаки-поводыря Ринат Шайдуллин с собакой-поводырем / Кадр из видео на YouTube
Слепого Рината Шайдуллина пообещали выкинуть из автобуса и назвали «нищебродом».

Резонансный случай произошел на прошлой неделе в Екатеринбурге. Кондуктор в одном из автобусов потребовала от слепого пассажира оплатить проезд его собаки-поводыря. Мужчина отказался это сделать, тогда она сказала, что он «нищеброд и богом обиженный». Незрячему Ринату Шайдуллину досталось также от другого пассажира, который пообещал выкинуть его из автобуса вместе с его псом.

Шокированный поведением кондуктора и хамством пассажира автобуса Шайдуллин написал пост в Facebook, в котором подробно описал свою ситуацию.

История вызвала широкий общественный резонанс и дошла до мэрии Екатеринбурга. Чиновников эта ситуация возмутила и они назвали этот случай «безобразным».

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«Чтобы такого больше не повторялось, в ближайшее время со всеми перевозчиками города будут организованы собрания», — заявил глава муниципальной транспортной инспекции Григорий Кулинич.

Он добавил, что за инцидент пассажирскому автотранспортному предприятию «Город» выписали штраф на 10 тысяч рублей, пишет «Ридус».

Кроме того, кондуктора, оскорбившего незрячего пассажира, заставили извиниться перед ним. Женщина попросила у Рината Шайдуллина прощения и призвала оставить ее на работе — кондуктор рассказала, что она мать-одиночка, и ей некому помочь.

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Тэги:
автобусЕкатеринбургсобака

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В Екатеринбурге кондуктор извинилась перед незрячим пассажиром за требование оплатить проезд собаки-поводыря
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