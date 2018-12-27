Дочь миллиардера Ирина Чигиринская развелась с мужем, потому что любила другого

Девушка не смогла жить с мужчиной, к которому не питала никаких чувств.

Летом нынешнего года состоялась одна из самых шикарных свадеб. Дочь миллиардера Александра Чигиринского Ирина вышла замуж за сына бывшего чиновника Мориса Мирелли. Торжество прошло по иудейским традициям. Известно, что на церемонии на Ирине Чигиринской было платье за 14 миллионов рублей. Банкет обошелся примерно в 30 миллионов.

Однако брак молодых был недолог. Стало известно, что Ирина сбежала от своего мужа. Девушка заявила, что любит другого. Этим другим оказался «простолюдин», 19-летний Валерий Цвек. Против отношений с этим молодым человеком выступал отец Ирины, который считал, что гусь свинье не товарищ.

Инсайдер рассказал, что все это время Чигиринская любила Валерия Цвека. К «любимому» она вернулась только с условием, что ей позволят развестись.

Она заявила, что мужа никогда не любила. В итоге девушка оформила развод. Насильно, как известно, мил не будешь. Правда, и ее роман со Цвеком потерпел крах. Не так давно девушка рассталась с мужчиной, ради которого бросила мужа, сообщает «СтарХит».