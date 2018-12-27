Начал улыбаться: Милана Тюльпанова поделилась видео с сыном

Молодая мамочка смогла отобрать ребенка футболиста Александра Кержакова.

Милана Тюльпанова после томительных месяцев одиночества наслаждается материнством. По суду дочь бывшего сенатора смогла вернуть своего ребенка, которого она родила в браке с известным футболистом Александром Кержаковым. Спортсмен сопротивлялся до последнего, будучи убежденным, что супруга, которая прошла лечение от наркозависимости, не сможет стать хорошей родительницей для малыша. Однако Милана утверждает, что полностью здорова и не уступит бывшему мужу любимого ребенка. Разбирательство сопровождалось волной компромата и взаимных обвинений.