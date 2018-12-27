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Начал улыбаться: Милана Тюльпанова поделилась видео с сыном

Начал улыбаться: Милана Тюльпанова поделилась видео с сыном @milana_tulpanova
Молодая мамочка смогла отобрать ребенка футболиста Александра Кержакова.

Милана Тюльпанова после томительных месяцев одиночества наслаждается материнством. По суду дочь бывшего сенатора смогла вернуть своего ребенка, которого она родила в браке с известным футболистом Александром Кержаковым. Спортсмен сопротивлялся до последнего, будучи убежденным, что супруга, которая прошла лечение от наркозависимости, не сможет стать хорошей родительницей для малыша. Однако Милана утверждает, что полностью здорова и не уступит бывшему мужу любимого ребенка. Разбирательство сопровождалось волной компромата и взаимных обвинений.

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Ранее Александр опубликовал видео, на котором Артемий плакал в присутствии мамы, и та не могла никак настроить диалог с малышом. Однако время лечит. Чтобы новь заслужить расположение мальчика, который за время отсутствия успел забыть маму, 25-летней Милане нужно проявить терпение и заботу. Судя по всему, первые результаты уже есть. Тюльпанова в сторис поделилась фотографией спящего сына и видео, как ребенок с улыбкой чинит машину в окружении игрушек. Он реагирует на маму, когда она называет его Темиком. Кержакову, который тяжело переживает разлуку с сыном, осталось сосредоточиться на воспитании старшего сына, он поделился, как мальчик болеет с ним во время матча и пишет письмо Деду Морозу.

@milana_tulpanova
@milana_tulpanova
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Начал улыбаться: Милана Тюльпанова поделилась видео с сыном
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