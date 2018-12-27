Ричард Гир организовал для беременной жены романтическое свидание на пляже в Майами
Ричарду Гиру (Richard Gere) 69 лет, но это не помешало ему в апреле этого года жениться в третий раз. Он тайно сыграл свадьбу с 35-летней журналисткой из Испании Алехандрой Сильвой (Alejandra Silva). Напомним, что ранее четыре года актер состоял в браке с супермоделью Синдией Кроуфорд. Также семь лет он прожил с актрисой Кэри Лоуэлл, которая подарила ему сына Гомера. С новой возлюбленной Гир начал строить отношения три года назад. В конце этого лета появились слухи, что его молодая жена беременна, а через месяц сам актер подтвердил эту информацию.
Пользователи соцсети восхитились трогательными фото. Многие считают, что актер нашел свою любовь и теперь будет по-настоящему счастлив, как герои романтических фильмов, в которых он играл. Напомним, что с Сильвой Гир познакомился более десяти лет назад, но роман у них закрутился в 2014 году. Отметил, что у его избранницы тоже есть сын от предыдущих отношений. Мальчику Альберту всего пять лет.