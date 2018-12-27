НОВОСТИ

Ричард Гир организовал для беременной жены романтическое свидание на пляже в Майами

Ричард Гир организовал для беременной жены романтическое свидание на пляже в Майами Ричард Гир. фото: globallook.com
35-летняя Алехандра Сильва подчеркнула округлившийся живот платьем на бретельках.

Ричарду Гиру (Richard Gere) 69 лет, но это не помешало ему в апреле этого года жениться в третий раз. Он тайно сыграл свадьбу с 35-летней журналисткой из Испании Алехандрой Сильвой (Alejandra Silva). Напомним, что ранее четыре года актер состоял в браке с супермоделью Синдией Кроуфорд. Также семь лет он прожил с актрисой Кэри Лоуэлл, которая подарила ему сына Гомера. С новой возлюбленной Гир начал строить отношения три года назад. В конце этого лета появились слухи, что его молодая жена беременна, а через месяц сам актер подтвердил эту информацию.

Личное досье
Ричард ГирРичард Гир — американский актер, признанный секс-символ, неоднократно отмеченный престижными кинематографическими наградами.
Теперь влюбленные находятся в радостном ожидании малыша. На днях они провели время вместе на пляже в Майами. Ричард еще не растерял своих навыков ловеласа, поэтому устроил для супруги романтическое свидание. Пара провела весь день у океана. Они нежились и мило беседовали. Даже назойливые папарацци их не смущали. Актер был облачен в шорты, голубую рубашку и бейсболку, а его спутница подчеркнула округлившийся живот летним платьем на бретельках, также накинув джинсовую куртку. Гир вел себя как галантный мужчина, не позволяя нести свое жене сумку. Он ухаживал за ней, подавая шлепки и помогая идти по раскаленному песку.

Пользователи соцсети восхитились трогательными фото. Многие считают, что актер нашел свою любовь и теперь будет по-настоящему счастлив, как герои романтических фильмов, в которых он играл. Напомним, что с Сильвой Гир познакомился более десяти лет назад, но роман у них закрутился в 2014 году. Отметил, что у его избранницы тоже есть сын от предыдущих отношений. Мальчику Альберту всего пять лет.

Вам может быть интересно:
69-летний Ричард Гир и его молодая жена объявили о прибавлении в семействе 68-летний Ричард Гир тайно женился на 35-летней журналистке Ричард Гир назначил дату своей свадьбы
Тэги:
зарубежные звездыРичард Гир

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Обращение к пользователям

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Ричард Гир организовал для беременной жены романтическое свидание на пляже в Майами
Интересно?
Поделись с друзьями: