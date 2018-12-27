Ричард Гир организовал для беременной жены романтическое свидание на пляже в Майами

35-летняя Алехандра Сильва подчеркнула округлившийся живот платьем на бретельках.

Ричарду Гиру (Richard Gere) 69 лет, но это не помешало ему в апреле этого года жениться в третий раз. Он тайно сыграл свадьбу с 35-летней журналисткой из Испании Алехандрой Сильвой (Alejandra Silva). Напомним, что ранее четыре года актер состоял в браке с супермоделью Синдией Кроуфорд. Также семь лет он прожил с актрисой Кэри Лоуэлл, которая подарила ему сына Гомера. С новой возлюбленной Гир начал строить отношения три года назад. В конце этого лета появились слухи, что его молодая жена беременна, а через месяц сам актер подтвердил эту информацию.

Теперь влюбленные находятся в радостном ожидании малыша. На днях они провели время вместе на пляже в Майами. Ричард еще не растерял своих навыков ловеласа, поэтому устроил для супруги романтическое свидание. Пара провела весь день у океана. Они нежились и мило беседовали. Даже назойливые папарацци их не смущали. Актер был облачен в шорты, голубую рубашку и бейсболку, а его спутница подчеркнула округлившийся живот летним платьем на бретельках, также накинув джинсовую куртку. Гир вел себя как галантный мужчина, не позволяя нести свое жене сумку. Он ухаживал за ней, подавая шлепки и помогая идти по раскаленному песку.

Пользователи соцсети восхитились трогательными фото. Многие считают, что актер нашел свою любовь и теперь будет по-настоящему счастлив, как герои романтических фильмов, в которых он играл. Напомним, что с Сильвой Гир познакомился более десяти лет назад, но роман у них закрутился в 2014 году. Отметил, что у его избранницы тоже есть сын от предыдущих отношений. Мальчику Альберту всего пять лет.