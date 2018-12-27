Облитая кислотой фотомодель показала, как восстанавливалось ее лицо

Британка Кэти Пайпер опубликовала свои рождественские снимки, сделанные в разные годы.

Десять лет назад английская телеведущая и фотомодель Кэти Пайпер получила страшную травму. Ей плеснул в лицо серной кислотой сообщник поклонника, спортсмена Дэниела Линча. Чтобы спасти лицо, британка перенесла десятки пластических операций. За это время она стала настоящей звездой Instagram, а число подписчиков ее блога уверенно перевалило за восемьсот тысяч.

Недавно Кэти показала, как шло восстановление ее внешности. На своей страничке модель разместила четыре снимка, сделанных на Рождество. На четвертой фотографии девятилетней давности Пайпер запечатлена в медицинской маске. Можно увидеть, что у нее ослеп левый глаз, а полупрозрачный материал маски почти почти не скрывает последствия сильнейшего химического ожога.

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Третье фото ведущая сделала семь лет назад. На селфи ее лицо все еще выглядит ужасающе, однако заметно, что девушке стало лучше. На следующем снимке, сделанном в 2017 году, Кэти, улыбаясь, держит на руках своего маленького ребенка. Шрамы на ее лице и шее все еще очень заметны. На первом же фото 35-летняя телеведущая по-настоящему сияет. Кажется, что от серьезнейших повреждений кислотой на ее коже почти не осталось следа.

«Летит время, меняется мировоззрение, возникают новые проблемы, но я всегда буду благодарна, что живу», – подписала кадры Пайпер.

Известно, что Дэниел Линч был буквально одержим Кэти. Он познакомился с ней в соцсети, пара начала встречаться, но через две недели отношений мужчина изнасиловал девушку в номере отеля, изрезав ей руки. Спустя два дня он выманил так и не обратившуюся в полицию фотомодель на улицу, где где ее поджидал сообщник преступника. Линча приговорили к двум пожизненным срокам, а его подельника – к одному.