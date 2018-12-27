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Настя Задорожная предложила себя в жены модному фотографу

Настя Задорожная предложила себя в жены модному фотографу КП/Борис Кудрявов
Популярная певица и актриса смогла выспаться во время фотосессии.

Насте Задорожной в последнее время не удается хорошо выспаться. Она выступает в качестве певицы и активно снимается в кино. По ночам зачастую проходят фотосессии. Однако 33-летняя блондинка не унывает и только радуется, что работы много и нужно успеть еще больше. Девушка поделилась снимком, на котором предстала спящей в уютной пижаме в окружении книг. Кадр настолько ей понравился, что Задорожная с присущим ей чувством юмора предложила фотографу себя в жены.

«Когда тебя ТАК фотографирует мужчина ,пока ты спишь… он обязан на тебе жениться!!! И фоткать каждый шаг на веки вечные!))) Да-да!», — поделилась Настя (орфографии и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)

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Поклонникам фотография девушки понравилась, но все же не настолько, чтобы выходить из-за нее замуж. Один из фолловеров пошутил, что Насте не нужен многоженец, ведь согласно ее теории, он должен был частенько жениться на своих моделях. Недавно Анастасия Задорожная призналась, что патологическая усталость не мешает ее работе.

«Усталость работает на меня с двойной силой. Чем больше устаю, тем больше сопротивляюсь и вбрасываю в дело все запасы! И почему-то именно в такие моменты кажется, что эти жертвы совсем не зря!» — призналась Настя.

Ранее певица и актриса заступилась за Ольгу Бузову, объяснив ее популярность и даже поставив ее в пример многим звездам.

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Настя Задорожная предложила себя в жены модному фотографу
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