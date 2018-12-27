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Глафира Тарханова прокомментировала слухи о своей пятой беременности

Глафира Тарханова прокомментировала слухи о своей пятой беременности Глафира Тарханова/фото: Instagram
Звезда отметила, что многие выдают желаемое за действительное.

Известная актриса Глафира Тарханова, как известно, мать четырех прекрасных сыновей. Четвертый ребёнок в семье Тархановой родился в сентябре 2017 года. Однако в последнее время звезда стала все чаще замечать, что в СМИ поднимается тема ее пятой беременности.

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На своей страничке в социальной сети Instagram Глафира Тарханова опубликовала несколько снимков, на которых она в положении. «Сейчас я не беременна, на фото со своим четвертым сыном. Для меня остается загадкой, почему кому-то так хочется первым заметить возможное положение и написать эксклюзив. Всему свое время», — заметила Тарханова.

«Очень красивая и добрая актриса. Смотрю все фильмы с вашим участием!», «Самая красивая всегда! А ещё благодаря социальным сетям можно написать вам слова восхищения и признания! Вы светитесь и вашим светом делитесь с нами, вашими зрителями! Спасибо, Глафира!», «Глафира! Решайтесь на доченьку обязательно!» — заметили в комментариях пользователи.

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Тэги:
беременность и родыГлафира Тарханованедостоверная информация

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Глафира Тарханова прокомментировала слухи о своей пятой беременности
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