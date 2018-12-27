Муж Елены Летучей показал, как заманивает супругу в спальню мандаринами

Возлюбленный телеведущей развеселил пользователей соцсети.

Елена Летучая стала известна на всю страну благодаря программе «Ревизорро». В прошлом году Летучая покинула телеканал «Пятница!» и после этого рассказала о невыносимых условиях работы в рамках программы. В трудный период ее поддержал муж Юрий Анашенков. Они состоят в браке уже два года, но детей у влюбленных нет. Из-за проблем со здоровьем на некоторое время телеведущая в начале этого года прекратила вести передачи на Первом канале, но этой осенью она снова начала путешествовать и побывала в Китае и Бразилии.

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Не так давно Елена отметила свое 40-летие с друзьями и супругом. Теперь она готовится к Новому году. На днях ее возлюбленный показал, как заманивает любимую женщину в спальню. Юрий опубликовал видео, на котором раскидывает мандаринки, прокладывая путь к комнате, и при этом зовет жену словно кошечку: «Кис-кис-кис». Летучая отзывается, нежно мяукая. «Заманиваю жену в спальню. Доверчивая», — написал Анашенков.

Поклонники пришли в восторг от видео. Они считают, что Елена и Юрий идеальная пара. «Не это ли счастье? Берегите свою семью и любовь! Так трогательно», «Такие вы хорошенькие! Видно, что вы обожаете друг друга», «Такие вы классные», «Это любовь», — прокомментировали пост подписчики. Многие считают, что Летучей стоит родить ребенка. Сама телеведущая ранее признавалась, что мечтает о большой семье. Она надеется, что у нее будет не один, а два малыша.