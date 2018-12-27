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Екатерина Андреева высказалась о своих заработках на телевидении

Екатерина Андреева высказалась о своих заработках на телевидении Екатерина Андреева (Фото: Globallookpress.com)
Звездная ведущая призналась, что ей платят меньше миллиона рублей в месяц.

Популярная ведущая Екатерина Андреева на телевидении уже двадцать лет. При этом то и дело в прессе появляются слухи о ее огромных зарплатах. Андреева во время интервью каналу BBC News призналась, что когда читает эту недостоверную информацию, то про себя думает, что было бы неплохо, если кто-то ей действительно платил такие большие деньги.

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Андреева отметила, что в силу контрактных обязательств она не имеет права говорить, сколько конкретно зарабатывает. Однако, как она выразилась, ее зарплата на телевидении меньше миллиона рублей в месяц.

Что касается частых путешествий за рубеж во время отпусков, то, по признанию Андреевой, ей помогает муж. Он человек не бедный, хорошо зарабатывает. По признанию Андреевой, супруг порой балует ее, оплачивая ее недешевые зарубежные поездки, хотя она не видит в этом ничего странного. По ее признанию, так и должно быть, сообщает «СтарХит».

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Тэги:
Екатерина Андреевазаграничные путешествияПервый канал

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Екатерина Андреева высказалась о своих заработках на телевидении
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