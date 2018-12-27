Пэрис Хилтон объяснила, почему хранит свое помолвочное кольцо после разрыва

Звезда призналась, что кольцо было бесплатным, она получила его за рекламу.

Пэрис Хилтон рассказала, что обручальное кольцо Криса Зилки за 2 миллиона долларов получила бесплатно. Она объяснила, что по этой причине оставила кольцо после расставания с женихом. На вопросы о кольце Хилтон заявила: «Оно мое». И уточнила, что получила его даром.

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По словам Пэрис Хилтон, «человек, от которого она его получила, заработал миллионы долларов на бесплатной рекламе». Кроме того, звезда призналась, что «бриллианты — лучший друг девушки».

Как передает Dailymail, в феврале дизайнер кольца Майкл Грин сказал Town And Country, что Крис заплатил за этот предмет, хотя он не уточнил, сколько именно. Он уточнил, что ему не нужна была реклама, и бартером он не занимается. Напомним, что Хилтон провела с Крисом два года, и в итоге она стала инициатором расставания.