Пэрис Хилтон объяснила, почему хранит свое помолвочное кольцо после разрыва
Звезда призналась, что кольцо было бесплатным, она получила его за рекламу.
Пэрис Хилтон рассказала, что обручальное кольцо Криса Зилки за 2 миллиона долларов получила бесплатно. Она объяснила, что по этой причине оставила кольцо после расставания с женихом. На вопросы о кольце Хилтон заявила: «Оно мое». И уточнила, что получила его даром.
Как передает Dailymail, в феврале дизайнер кольца Майкл Грин сказал Town And Country, что Крис заплатил за этот предмет, хотя он не уточнил, сколько именно. Он уточнил, что ему не нужна была реклама, и бартером он не занимается. Напомним, что Хилтон провела с Крисом два года, и в итоге она стала инициатором расставания.
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