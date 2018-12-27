Дмитрий Певцов застрял с гриппозной женой в пробке у Кремля

Популярный артист поделился семейным видео из автомобиля.

Жизнь современных артистов – это постоянная дорога и беготня. И даже во время болезни многие не могут позволить себе расслабиться. Актер Дмитрий Певцов поделился семейным видео с супругой Ольгой Дроздовой. Актеры застряли в пробке у Кремля и решили скоротать время за видеобращением. Сам Дмитрий давно и с успехом осваивает соцсети, его супруга Ольга Дроздова личные страницы не ведет, но изредка позволяет мужу публиковать фото и видео со своим участием. В этот раз, как сказал Дмитрий, она сама предложила ему снять ролик, что даже вызвало у него удивление.

Актеры рассказали, что спешат на встречу со студентами. При этом Ольга пожаловалась, что находится в «сопливом и гриппозном состоянии», Дмитрий же только вернулся из Нижнего Тагила. Но творческий и семейный дуэт назвал себя «непобежденными», сообщив, что несмотря ни на что мчат к студентам. Также они поздравили своих поклонников с наступающим Новым годом.

больше по теме Певцов заявил, что Ольга Дроздова теперь будет ходить на работу пешком В Москве после реставрации открылось историческое здание театра «Современник».

Напомним, Ольга и Дмитрий – одна и самых красивых и долговечных пар отечественного кинематографа. Роман между ними завязался на съемках фильма «Прогулка по эшафоту». Кстати, через три дня, 30 декабря, супруги отметят 44-ю годовщину своей свадьбы. Пара воспитывает сына Елисея, которому исполнилось 11 лет. Супруги также вместе играют на сцене театра «Современник». Свою семью актер в шутку называет «певчими дроздами».