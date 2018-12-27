Жена Марата Башарова сообщила, что муж ее не избивал

По словам Елизаветы Шевырковой, она находится дома и с ней все в порядке.

Супруга Марата Багшарова опровергла информацию о том, что муж поднял на нее руку. Как заявила Елизавета Шевыркова, в медицинскую клинику она не попадала, в настоящее время она находится у себя дома с и с ней все в порядке.

Накануне к журналистам обратился шурин актера Федор. По его словам, известный артист, находясь в состоянии опьянения, избил жену, когда пара ехала в лифте. У женщины оказался сломан нос, ей пришлось обратиться в больницу, где у нее диагностировали закрытый перелом. Брат Шевырковой также заявил, что это не первый случай, когда Башаров наносит побои избраннице. Однажды он сломал супруге палец на руке, но, придя в себя, раскаялся в содеянном, и случившееся было решено не предавать огласке. Теперь же Федор твердо намерен наказать родственника , начав его уголовное преследование.

«Не знаю, как объяснить публикации (в СМИ. – Прим.ред.), сама сейчас буду вести расследование», – рассказала Елизавета Шевыркова радио «Говорит Москва».

Марат Башаров пока никак не комментирует произошедшее, однако ранее сообщалось, что он бил свою предыдущую супругу Екатерину Архарову, в браке с которой состоял до 2015 года. В частности, женщина получила перелом носа и травму головы, однако не стала начинать судебное разбирательство. На нынешней избраннице актер женат с 2017 года, у пары подрастает сын.