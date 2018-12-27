Жена Марата Башарова сообщила, что муж ее не избивал
По словам Елизаветы Шевырковой, она находится дома и с ней все в порядке.
Супруга Марата Багшарова опровергла информацию о том, что муж поднял на нее руку. Как заявила Елизавета Шевыркова, в медицинскую клинику она не попадала, в настоящее время она находится у себя дома с и с ней все в порядке.
«Не знаю, как объяснить публикации (в СМИ. – Прим.ред.), сама сейчас буду вести расследование», – рассказала Елизавета Шевыркова радио «Говорит Москва».
Марат Башаров пока никак не комментирует произошедшее, однако ранее сообщалось, что он бил свою предыдущую супругу Екатерину Архарову, в браке с которой состоял до 2015 года. В частности, женщина получила перелом носа и травму головы, однако не стала начинать судебное разбирательство. На нынешней избраннице актер женат с 2017 года, у пары подрастает сын.
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