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Экс-солист «Технологии» Роман Рябцев высказался о скандале с бывшей женой

Экс-солист «Технологии» Роман Рябцев высказался о скандале с бывшей женой Роман Рябцев/Фейсбук
Музыкант заявил, что регулярно платит женщине алименты на совместного ребенка.

Экс-солист группы «Технология» Роман Рябцев заявил, что выплачивает жене алименты на двухлетнюю дочь Юлию. Отметим, что третья жена Рябцева утверждала обратное. Она заявляла, что музыкант отказывается признавать дочь и давать денег на ее содержание. Женщина говорила, что музыкант настоял на ее переезде из Санкт-Петербурга в Москву, а на просьбы дать денег для дочери неоднократно говорил, что средств у него нет.

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По словам Рябцева, он вообще крайне удивился ажиотажу вокруг своего скромного имени. У Рябцева на руках документы, которые доказывают, что он выплачивает жене алименты. Их он готов показать любому желающему, кто ему не верит.

Рябцев добавил, что сейчас он активно работает и много выступает. Недавно он снял новый клип на новогоднюю песню. В следующем году Рябцев планирует выпустить сольный альбом. Музыкант считает, что жизнь сегодня очень непредсказуемая штука. Однако в будущем он планирует реализовать все свои грандиозные планы, сообщает «СтарХит».

Добавим, что пик популярности группы «Технология» во главе с Романом Рябцевым пришелся на девяностые годы. Тогда команда собирала огромные арены. Их песни звучали из каждого магнитофона.

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Тэги:
долги по алиментамРоман Рябцевтехнология

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