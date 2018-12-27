Будто снова 25 лет: Светлана Бондарчук на отдыхе отказалась от макияжа

Светская львица отдыхает на Бали с возлюбленным и друзьями.

Светлана Бондарчук несколько недель назад отметила 50-летие. Даже в столь зрелом возрасте модель и светская львица не перестает удивлять поклонников своей стройной фигурой и моложавым видом. К слову, она никогда на долго не остается в одиночестве. Некоторое время она встречалась с фотографом Сергеем Табуновым, но их роман не так давно закончился. В декабре светская львица появилась на публике с новым избранником. Им стал директор дизайнерских проектов Сергей Харченко.

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Отдохнув в Литве, влюбленные отправились в новое путешествие. На этот раз они предпочли пляжный отдых на острове Бали. Уже в аэропорту у Светланы начались приключения. Ее багаж потеряли. К счастью, чемоданы удалось найти. Все вещи, включая любимый купальник модели, оказались на месте. Уже несколько дней Бондарчук наслаждается теплой погодой, много гуляет и занимается йогой. В этот четверг она решила принять солнечные ванны. В соцсети светская львица опубликовала фото в бикини и пляжной тунике. В кадре она позирует совершенно без макияжа и укладки. На время отдыха Светлана решила дать своей коже отдохнуть, поэтому от косметики отказалась.

Позагорав на побережье, она вместе с возлюбленным и друзьями отправилась гулять и веселиться. Поклонники считают, что природа наградила Бондарчук красотой, поэтому она без косметики выглядит моложе на 25 лет. «Светлана, вы такая милая с кудряшками!», «Как здесь на маму похожа», «Красивая и свежая, 25 лет», «Ой, какая вы здесь хорошенькая», «Будто снова 25 лет», — прокомментировали пост подписчики. Вернется ли Светлана домой к Новому году или останется встречать 2019 год на индонезийском берегу, пока неизвестно.