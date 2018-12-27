НОВОСТИ

Пола Маккартни заметили на отдыхе в Сент-Бартсе

Пола Маккартни заметили на отдыхе в Сент-Бартсе Маккартни отправился на рождественский отдых. http://www.globallookpress.com
Музыкнат прилетел с супругой на своем частном самолете.

Культового музыканта Пола Маккартни заметили на острове Сент-Бартс, куда он прилетел на своем частном самолете. Предположительно 76-летний кумир миллионов намерен отдохнуть. Вместе с ним на частном самолете прибыла и его 59-летняя супруга Нэнси Шивелл.

больше по теме
Проезжающий на велосипеде Маккартни стал героем свадебной фотосессииВсемирно известный музыкант сделал подарок молодоженам, согласившись сделать совместный снимок.
Отмечается, что Маккартни был в хорошем настроении, когда его заметили в аэропорту. Журналисты предположили, что пара решила устроить себе тропический отдых. Возле самолета супругов уже ждал заранее заказанный автомобиль.

Как передает Dailymail, Нэнси выглядела непринужденно и шикарно с синей большой сумкой с принтом и в обтягивающих джинсах, скрывая глаза под очками, готовясь расслабиться на солнце. Пол прибыл в южноамериканскую страну в спортивных джинсах и джемпере, тоже в солнцезащитных очках. Пол и Нэнси связали себя узами брака в октябре 2011 года после четырех лет совместной жизни.

Вам может быть интересно:
Пол Маккартни попросил фанатов не объедаться на Рождество Эмма Стоун снялась в клипе Маккартни о травле и хейтерах
Тэги:
Пол Маккартни

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Обращение к пользователям

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Пола Маккартни заметили на отдыхе в Сент-Бартсе
Интересно?
Поделись с друзьями: