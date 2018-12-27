Пола Маккартни заметили на отдыхе в Сент-Бартсе

Музыкнат прилетел с супругой на своем частном самолете.

Культового музыканта Пола Маккартни заметили на острове Сент-Бартс, куда он прилетел на своем частном самолете. Предположительно 76-летний кумир миллионов намерен отдохнуть. Вместе с ним на частном самолете прибыла и его 59-летняя супруга Нэнси Шивелл.

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Отмечается, что Маккартни был в хорошем настроении, когда его заметили в аэропорту. Журналисты предположили, что пара решила устроить себе тропический отдых. Возле самолета супругов уже ждал заранее заказанный автомобиль.

Как передает Dailymail, Нэнси выглядела непринужденно и шикарно с синей большой сумкой с принтом и в обтягивающих джинсах, скрывая глаза под очками, готовясь расслабиться на солнце. Пол прибыл в южноамериканскую страну в спортивных джинсах и джемпере, тоже в солнцезащитных очках. Пол и Нэнси связали себя узами брака в октябре 2011 года после четырех лет совместной жизни.