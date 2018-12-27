Майли Сайрус подтвердила слухи о свадьбе и показала фото с торжества

Влюбленные тайно сочетались браком 23 декабря.

Майли Сайрус (Miley Cyrus) уже несколько лет встречается со звездой «Голодных игр» Лиамом Хемсвортом (Liam Hemsworth). Они познакомились на съемках «Последней песни» в городе Тайби-Айленд в 2009 году. В ноябре этого года появилась информация, что влюбленные поженились. Однако Майли так и не подтвердила слухи. А в последнее время даже стали поговаривать, что певица рассталась с актером. Однако чуть больше недели назад они вместе появились на вечеринке, а несколько дней спустя в обществе снова заговорили о тайной свадьбе влюбленных.

больше по теме Майли Сайрус и Лиам Хемсворт тайно поженились Еще недавно пара заявляла, что их свадьба откладывается на неопределенное время.

В Сети появились снимки и видеоролики с домашней вечеринки, которая напоминала торжество по случаю бракосочетания. На этот раз домыслы фанатов подтвердились. Накануне вечером Майли поделилась снимками со своей свадьбе. В кадре она позирует в лаконичном белоснежном платье с глубоким декольте. От фаты, букета невесты, тиары она решила отказаться. Лиам облачился в черный костюм с белой рубашкой и белыми кедами. Зал, где проходило веселье, был украшен живыми цветами.

Также Сайрус поделилась видео, на котором она зажигательно танцует на фоне елки. А вот для гостей праздника, судя по кадрам, строгого дресс-кода не было. По некоторым данным, на бракосочетании присутствовали мама Майли, отец и братья Лиама. Под одним из снимков, где молодожены целуются, певица оставила комментарий. «Это, наверное, наш миллионный поцелуй», — написала она. Артистка считает, что и через десять лет будет так же счастлива со своим возлюбленным.