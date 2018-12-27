Майли Сайрус подтвердила слухи о свадьбе и показала фото с торжества
Майли Сайрус (Miley Cyrus) уже несколько лет встречается со звездой «Голодных игр» Лиамом Хемсвортом (Liam Hemsworth). Они познакомились на съемках «Последней песни» в городе Тайби-Айленд в 2009 году. В ноябре этого года появилась информация, что влюбленные поженились. Однако Майли так и не подтвердила слухи. А в последнее время даже стали поговаривать, что певица рассталась с актером. Однако чуть больше недели назад они вместе появились на вечеринке, а несколько дней спустя в обществе снова заговорили о тайной свадьбе влюбленных.
Также Сайрус поделилась видео, на котором она зажигательно танцует на фоне елки. А вот для гостей праздника, судя по кадрам, строгого дресс-кода не было. По некоторым данным, на бракосочетании присутствовали мама Майли, отец и братья Лиама. Под одним из снимков, где молодожены целуются, певица оставила комментарий. «Это, наверное, наш миллионный поцелуй», — написала она. Артистка считает, что и через десять лет будет так же счастлива со своим возлюбленным.