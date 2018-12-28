Искусственный диоксид и «мышиный» привкус: эксперты Росконтроля проверили шампанское

Большинство из предлагаемых напитков – игристые вина.

Новый год без шампанского не обходится практически не в одном доме. Шипучий напиток давно стал одним из символов праздника. Но так ли он безопасен и можно ли его вообще назвать шампанским? Специалисты Росконтроля оценили качество шипучего напитка. Для экспертизы купили продукцию самых популярных брендов — «Абрау-Дюрсо», «Наследие мастера / ЛевЪ ГолицинЪ», «Советское шампанское», «Российское шампанское», «Новый Светъ», «Цимлянское» и Moёt & Chandon.

Однако среди всех образцов настоящее шампанское только одно — французское Moёt & Chandon. Все остальные – это игристые вина, произведенные в России по ГОСТу. «Российское шампанское» в нашей стране используется по отношению к игристому вину крепостью от 10,5% до 13,0%. Виноматериалы должны быть выработаны из определенных сортов винограда. Многими любимые пузырьки ему придает двуокись углерода, вырабатываемая в результате вторичного брожения. При этом газация должна быть естественной, добавление диоксида углерода по ГОСТу недопустима. Однако в традиционном «Советском шампанском» оказалась нарушена традиционная технология. Искусственное добавление диоксида углерода сделало его фальсификатом. Еще один признак фальсификации — наличие в составе спиртов невиноградного происхождения. Однако этот пункт все производители соблюли. Не нарушили они и концентрацию лимонной кислоты, самое низкое содержание в том же французском образце.

Правильный напиток, который станет истинным дополнением к новогодним блюдам и праздничному настроению, должен обладать развитым, тонким ароматом и полным, гармоничным вкусом без тонов окисленности. По этим стандартам эксперты оценили положительно Moёt & Chandon и «Новый Светъ». Слишком простым показался экспертам вкус и запах «Абрау-Дюрсо», были замечания и к аромату других образцов. Вкус и запах «Советского шампанского» профессиональные сомелье забраковали, отметив, что оно отличилось «мышиным» тоном. Основная причина дефекта — нарушение санитарно-гигиенических норм.

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Игристые вина брют низкокалорийны, как и все сухие вина, содержат меньше калорий. На этикетке у большинства производителей значится 70-80 ккал на 100 граммов. Проверка показала незначительные отклонения — 81-90 ккал. В напитке все же содержится много сахара, от 7,3 г/л до 14,9 г/л, и злоупотреблять им не стоит. Тем не менее все производители вписали в норму для брюта от 6 до 15 г/л сахара.Что касается объемной доли этилового спирта, то самым крепким оказался французский экземпляр — 12,1% спирта. Меньше всего спирта в «Абрау-Дюрсо», 11%.

Таким образом победителем экспертизы назвали Moёt & Chandon, однако французское шампанское в двадцать раз дороже самого бюджетного варианта из списка. Самое дешевое — «Советское шампанское», специалисты не рекомендуют, поскольку оно попало в черный список по нескольким показателям. Все остальные напитки не вызвали особых нареканий и рекомендуются к покупке.

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