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Надежда Ангарская раскрыла секрет отношений с мужем-иностранцем

Надежда Ангарская раскрыла секрет отношений с мужем-иностранцем Ангарская рассказала об отношениях с мужем. www.instagram.com
Юмористка призналась, что национальность не гарантия счастья.

Одна из звезд шоу Comedy Woman Надежда Ангарская в интервью «Телепрограмме» рассказала о личной жизни. Девушка замужем за иностранцем, и она призналась, что, по ее мнению, счастья в личной жизни можно достичь, если женщина сама чувствует себя королевой. Именно это она ответила на вопрос о том, как ей удалось покорить иностранного принца.

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«Национальность или принадлежность к той или иной стране — не гарантия счастья на всю жизнь», — призналась Ангарская. Она добавила, что главное найти свою вторую половинку.

Юмористка рассказала, что ей не нравится сама идея поиска принца, поскольку женщина должна оставаться женщиной, а активность должен проявлять мужчина, а для этого достаточно, чтобы дама ощущала себя «королевой», «принцессой», тогда определенные мужчины сами начнут тянуться к ней и добиваться ее.

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Надежда Ангарская раскрыла секрет отношений с мужем-иностранцем
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