Надежда Ангарская раскрыла секрет отношений с мужем-иностранцем
Юмористка призналась, что национальность не гарантия счастья.
Одна из звезд шоу Comedy Woman Надежда Ангарская в интервью «Телепрограмме» рассказала о личной жизни. Девушка замужем за иностранцем, и она призналась, что, по ее мнению, счастья в личной жизни можно достичь, если женщина сама чувствует себя королевой. Именно это она ответила на вопрос о том, как ей удалось покорить иностранного принца.
Юмористка рассказала, что ей не нравится сама идея поиска принца, поскольку женщина должна оставаться женщиной, а активность должен проявлять мужчина, а для этого достаточно, чтобы дама ощущала себя «королевой», «принцессой», тогда определенные мужчины сами начнут тянуться к ней и добиваться ее.
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