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Солисты группы «Дискотека Авария» вспомнили о безумном новогоднем корпоративе у бизнесмена

Солисты группы «Дискотека Авария» вспомнили о безумном новогоднем корпоративе у бизнесмена Дискотека Авария/Instagram
Друзья подарили предпринимателю девушек легкого поведения.

Перед Новым годом огромное количество звезд эстрады участвует в корпоративах. Многие из них признаются, что можно хорошо заработать в декабре, а потом весь год особо не напрягаться. Многие откладывают заграничные поездки и обязательно проводят декабрь в России.

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Солисты группы «Дискотека Авария» Алексей Серов и Алексей Рыжов рассказали, как несколько лет назад попали в очень пикантную ситуацию на одном из безумных корпоративов. Их пригласил выступить к себе один бизнесмен. Впрочем, сами музыканты думают, что он был вовсе не бизнесменом, а обычным бандитом.

Солисты «Дискотеки Авария» были очень удивлены, когда увидели на корпоративе 30 голых девушек с пониженной социальной ответственностью. Оказалось, что такой подарок бизнесмену сделали его друзья. При этом музыкантам нельзя было трогать девушек руками, сообщает «Пятый канал».

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«Дискотека Авария»Алексей Серовновогодний корпоратив

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Солисты группы «Дискотека Авария» вспомнили о безумном новогоднем корпоративе у бизнесмена
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