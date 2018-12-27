Солисты группы «Дискотека Авария» вспомнили о безумном новогоднем корпоративе у бизнесмена

Друзья подарили предпринимателю девушек легкого поведения.

Перед Новым годом огромное количество звезд эстрады участвует в корпоративах. Многие из них признаются, что можно хорошо заработать в декабре, а потом весь год особо не напрягаться. Многие откладывают заграничные поездки и обязательно проводят декабрь в России.

Солисты группы «Дискотека Авария» Алексей Серов и Алексей Рыжов рассказали, как несколько лет назад попали в очень пикантную ситуацию на одном из безумных корпоративов. Их пригласил выступить к себе один бизнесмен. Впрочем, сами музыканты думают, что он был вовсе не бизнесменом, а обычным бандитом.

Солисты «Дискотеки Авария» были очень удивлены, когда увидели на корпоративе 30 голых девушек с пониженной социальной ответственностью. Оказалось, что такой подарок бизнесмену сделали его друзья. При этом музыкантам нельзя было трогать девушек руками, сообщает «Пятый канал».