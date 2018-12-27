Семенович, Медведева и другие артисты раскрыли подробности съемок мюзикла «Золушка»
В этом году телеканал «Россия-1» вернулся к старой традиции и снял новогодний мюзикл. На этот раз звезды отечественной эстрады перевоплотились в героев сказки «Золушка». Елене Степаненко досталась роль злой мачехи. Прекрасного принца сыграл Сергей Лазарев, а его суженую Наталья Медведева. А вот в злых сестер перевоплотились Анастасия Стоцкая и Анна Семенович. Примечательно, что этот мюзикл снимался на той же студии «Ленфильм», где проходили съемки советского фильма «Золушка» 1947 года.
Гостями передачи «Прямой эфир» стала Медведева и золотой голос России Николай Басков. «Действительно, было такое чувство волшебства, потому что мечта сыграть принцессу осуществилась», — поделилась впечатлениями исполнительница главной роли. Наталья в этом году стала мамой во второй раз. Однако о своей личной жизни актриса предпочитает не рассказывать, поэтому хранит пол и имя ребенка в тайне. Она отметила, что работать со Степаненко ей очень понравилось. По словам девушки, ее коллега вжилась в роль так сильно, что порой била ее почти по-настоящему. «Очень круто. Мне понравился этот опыт», — добавила Медведева.
Художник по костюмам Алина Герман призналась, что ей пришлось несколько раз переделывать домашний костюм Золушки, так как она в нем смотрелась привлекательно, а должна была выглядеть как трудяга, у которой совсем нет времени на себя. «Ма создали платье. Созвали его таким образом, чтобы оно сияло как будто бы оно из хрусталя. Много над ним работали. И когда мы это платье создали, то оно оказалось слишком блестящим, слишком нарядным. Пришлось все менять. Отрезали, перешивали», — рассказала Алина. По ее словам, и с туфлями для главной героини были проблемы. «Мы стали делать туфли из дерева. Узнав у Наташи, что у нее размер ноги 35,5, мы отдали обувь мастеру. В итоге они получились очень большими. По итогу, мы поменяли концепцию. От деревянных башмаков мы отказались», — поделилась девушка.
Андрей Малахов рассказал гостям, что в прошлом году девочка Алина отправила письмо Деду Морозу, но к ним в редакцию оно попало только после Нового года. Он пригласил третьеклассницу вместе с поварихой из ее школы, которая и отправила ее письмо, в студию. Оказалось, что девочка живет в малообеспеченной многодетной семье. В письме она попросила подарки для своих братьев и сестре. Сама же Алина мечтает стать Золушкой. Мечту девочки решил исполнить дизайнер Джамал Махмудов. Он нарядил гостью в голубое пышное платье с поясом из камней Swarovski. Наталья Медведева не осталась в стороне. Она подарила Алине новые туфельки.