Семенович, Медведева и другие артисты раскрыли подробности съемок мюзикла «Золушка»

Платье для главной героини пришлось перешивать несколько раз, а ее туфли изначально должны были быть сделаны из дерева, но от этой концепции пришлось отказаться.

В этом году телеканал «Россия-1» вернулся к старой традиции и снял новогодний мюзикл. На этот раз звезды отечественной эстрады перевоплотились в героев сказки «Золушка». Елене Степаненко досталась роль злой мачехи. Прекрасного принца сыграл Сергей Лазарев, а его суженую Наталья Медведева. А вот в злых сестер перевоплотились Анастасия Стоцкая и Анна Семенович. Примечательно, что этот мюзикл снимался на той же студии «Ленфильм», где проходили съемки советского фильма «Золушка» 1947 года.

Гостями передачи «Прямой эфир» стала Медведева и золотой голос России Николай Басков. «Действительно, было такое чувство волшебства, потому что мечта сыграть принцессу осуществилась», — поделилась впечатлениями исполнительница главной роли. Наталья в этом году стала мамой во второй раз. Однако о своей личной жизни актриса предпочитает не рассказывать, поэтому хранит пол и имя ребенка в тайне. Она отметила, что работать со Степаненко ей очень понравилось. По словам девушки, ее коллега вжилась в роль так сильно, что порой била ее почти по-настоящему. «Очень круто. Мне понравился этот опыт», — добавила Медведева.

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Рассказала о том, как проходили съемки и Анна Семенович. «Мы очень активно смеялись. Все семь съемочных дней, которые у нас были на „Ленфильме“. Конечно, Коля нас заряжал, он на этом гироскутере катался, все уже были уставшие, и только один Коля все время катался и пел», — поведала певица. Режиссер мюзикла Алексей Игудин пояснил, что не стал брать на роль принца Баскова, так как несколько лет назад он уже примерял на себя эту роль. Его выбор пал на Лазарева, так как он счел, что певцу этот персонаж идеально подходит. «У нас сложившаяся труппа. Это уже восьмой мюзикл, который мы сняли», — отметил режиссер. По его словам, лишь иногда к ним присоединяются новые актеры.

Художник по костюмам Алина Герман призналась, что ей пришлось несколько раз переделывать домашний костюм Золушки, так как она в нем смотрелась привлекательно, а должна была выглядеть как трудяга, у которой совсем нет времени на себя. «Ма создали платье. Созвали его таким образом, чтобы оно сияло как будто бы оно из хрусталя. Много над ним работали. И когда мы это платье создали, то оно оказалось слишком блестящим, слишком нарядным. Пришлось все менять. Отрезали, перешивали», — рассказала Алина. По ее словам, и с туфлями для главной героини были проблемы. «Мы стали делать туфли из дерева. Узнав у Наташи, что у нее размер ноги 35,5, мы отдали обувь мастеру. В итоге они получились очень большими. По итогу, мы поменяли концепцию. От деревянных башмаков мы отказались», — поделилась девушка.

Андрей Малахов рассказал гостям, что в прошлом году девочка Алина отправила письмо Деду Морозу, но к ним в редакцию оно попало только после Нового года. Он пригласил третьеклассницу вместе с поварихой из ее школы, которая и отправила ее письмо, в студию. Оказалось, что девочка живет в малообеспеченной многодетной семье. В письме она попросила подарки для своих братьев и сестре. Сама же Алина мечтает стать Золушкой. Мечту девочки решил исполнить дизайнер Джамал Махмудов. Он нарядил гостью в голубое пышное платье с поясом из камней Swarovski. Наталья Медведева не осталась в стороне. Она подарила Алине новые туфельки.