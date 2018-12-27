Виктория Макарская рассказала о молодом батюшке, катающем детей на лопате

Певица отметила, что образовалась очередь из желающих прокатиться.

Известная певица Виктория Макарская на своей страничке в социальной сети Instagram рассказала о молодом батюшке, который катал детей на лопате. По словам Макарской, она с мужем накупила детям ледянки, однако вскоре во двор вышел отец Александр с большой пластмассовой лопатой.

Дети батюшки стали запрыгивать в лопату, держась за древко. «Батюшка так быстро бегал по заснеженной аллее на максимально возможной скорости, несмотря на длинную развивающуюся рясу, что наши малыши напрочь забыли про все свои новые подарки.

В общем, на катание в лопате быстро образовалась очередь… Батюшка катал всех столько, сколько малыши хотели. А Машенька с восторгом спросила меня: «Мамочка, могу я надеяться, что папулечка когда-нибудь купит и нам такую же крутую лопату?»

«А нам родители в детстве из плотной клеёнки для стола шили подушки, набивали их ватином, делали петлю, и красота была. Мы на этих подушках и паровозиком ездили. Красота!» «До слёз смешно! Детям на самом деле нужно не так много, как нам хочется дать, или как нам порой кажется! Вот что значит быть чистым сердцем!» «Дети такие чистые! Им так мало надо для радости! Трогательно до слёз! Пусть подольше остаются такими!» — заметили в комментариях поклонники.

Добавим, что Виктория Макарская без ума от детей. Она с мужем Антоном 13 лет не могла забеременеть. Певица сделала два неудачных ЭКО. Сейчас у них растут дочь Маша и сын Ваня. Макарские очень счастливы. Они не раз говорили, что дети — это смысл всей их жизни.