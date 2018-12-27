Жерар Депардье признался, что хотел бы перевести своих детей в Сибирь

Актер заявил, что всегда делится с ними своими эмоциями и планами.

Известный актер Жерар Депардье не так давно обосновался в столице Сибири – Новосибирске. По его признанию, он просто впечатлен русским гостеприимством. Ему оказали очень радушный прием. Отметим, что у Депардье четыре ребенка – двое сыновей и две дочери. Актер признался, что пока дети не разделяют его кочевой образ жизни. У них, как он выразился, пока нет таких чувств, как у него к Сибири. Однако он всегда делится с ними своими планами. Он отметил, что в будущем хотел бы перевести своих детей в Сибирь. Он будет очень рад, если они согласятся.

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Депардье также поделился своими планами. В частности, он хочет привести некоторые русские продукты – мед, пельмени – в Европу. По его мнению, иностранцам они должны очень понравиться. Также в недалеком будущем он отправится на Кавказ, где он наладил производство минеральной воды.

Депардье в очередной раз выразил восхищение Россией, а особенно снегами Сибири. Он признался, что не любит большие города. Уютные деревеньки ему нравятся куда больше, сообщает «Комсомольская правда».