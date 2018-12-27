Надежда Ангарская рассказала об отношениях участниц Comedy Woman за кулисами

Юмористка призналась, что девушки дружат не только на сцене.

Одна из звезд шоу Comedy Woman Надежда Ангарская рассказала «Телепрограмме» о том, как общаются участницы проекта за пределами сцены. Оказалось, что у них вполне теплые отношения не только перед публикой, но и за кулисами, что логично, ведь девушки столько времени проводят, репетируя и выступая вместе.

«За кулисами мы также шутим, подкалываем друг друга, смеемся», — рассказала Ангарская, она уточнила, что случаются и недопонимания. Правда, по какому поводу, уточнять не стала.

Юмористка назвала подобные случаи «разными моментами», которые иногда случаются. Однако она добавила, что все веселые и жизнерадостные люди, в целом. Отметим, что иногда в Сети появляются публикации о конфликтах между участницами шоу.