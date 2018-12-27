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Надежда Ангарская рассказала об отношениях участниц Comedy Woman за кулисами

Надежда Ангарская рассказала об отношениях участниц Comedy Woman за кулисами Ангарская рассказала об отношениях между участницами шоу. instagram.com
Юмористка призналась, что девушки дружат не только на сцене.

Одна из звезд шоу Comedy Woman Надежда Ангарская рассказала «Телепрограмме» о том, как общаются участницы проекта за пределами сцены. Оказалось, что у них вполне теплые отношения не только перед публикой, но и за кулисами, что логично, ведь девушки столько времени проводят, репетируя и выступая вместе.

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«За кулисами мы также шутим, подкалываем друг друга, смеемся», — рассказала Ангарская, она уточнила, что случаются и недопонимания. Правда, по какому поводу, уточнять не стала.

Юмористка назвала подобные случаи «разными моментами», которые иногда случаются. Однако она добавила, что все веселые и жизнерадостные люди, в целом. Отметим, что иногда в Сети появляются публикации о конфликтах между участницами шоу.

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Надежда Ангарская рассказала об отношениях участниц Comedy Woman за кулисами
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