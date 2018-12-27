Кардашян показала рождественскую семейную фотосессию
Звезда Instagram выложила несколько снимков с мужем и детьми.
Звезда соцсетей Ким Кардашян выложила в сеть несколько снимков семейной рождественской фотосессии, которая растрогала поклонников. На снимках она с супругом Канье Уэстом и детьми. Фото сделаны на фоне белых декораций и заснеженных елок.
Поклонников обрадовали снимки. Многие написали поздравления в комментариях. «Красивые…. Особенно улыбка Канье», «Красивая семья», «Семья — это все», — написали в комментариях поклонники.
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