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Кардашян показала рождественскую семейную фотосессию

Кардашян показала рождественскую семейную фотосессию Кардашян выложила семейные фото. instagram.com
Звезда Instagram выложила несколько снимков с мужем и детьми.

Звезда соцсетей Ким Кардашян выложила в сеть несколько снимков семейной рождественской фотосессии, которая растрогала поклонников. На снимках она с супругом Канье Уэстом и детьми. Фото сделаны на фоне белых декораций и заснеженных елок.

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Ким Кардашян выложила фото в очень откровенном платьеНаряд взбудоражил поклонников, которые смогли разглядеть почти все детали фигуры на снимке.
Ким на снимке в белом платье в пол с глубоким декольте. А все остальные члены семьи одеты в черное. В последнее время звездная семья не часто показывает свои совместные фото, не так давно Ким опубликовала снимки с дня рождения сына, которые стали первыми совместными за последние полгода.

Поклонников обрадовали снимки. Многие написали поздравления в комментариях. «Красивые…. Особенно улыбка Канье», «Красивая семья», «Семья — это все», — написали в комментариях поклонники. 

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Ким Кардашян

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Кардашян показала рождественскую семейную фотосессию
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