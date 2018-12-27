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Родившая Регина Тодоренко пожаловалась на изменения во внешности

Родившая Регина Тодоренко пожаловалась на изменения во внешности Фото: КП/Михаил Фролов
Телеведущая предстала перед поклонниками без макияжа и с растрепанной прической.

Регина Тодоренко впервые стала мамой в начале декабря, у телеведущей и ее избранника Влада Топалова родился сын. После родов артистка оправилась быстро: спустя каких-то две недели после появления первенца на свет она приступила к работе над новым сезоном своего шоу «Пятница с Региной».

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Ухаживать за малышом звезде помогает мама, однако совмещать заботу о новорожденном с профессиональной деятельностью оказалось нелегко. Накануне Тодоренко пожаловалась, что в ее внешности произошли не самые приятные изменения. Ведущая разместила в Instagram короткое видео, в котором предстала перед поклонниками в домашней одежде, без макияжа и с растрепанными волосами.

«Выгляжу ужасно, я знаю. Но я же мать, мне можно!» – заявила Регина.

Скриншот: Фото: Instagram@reginatodorenko/stories

Напомним, Тодоренко и Топалов старались как можно дольше не афишировать тот факт, что они вскоре станут родителями, малыша пара тоже пока не показывает общественности. Ранее Влад объяснил подобную скрытность. Забрав супругу и младенца из роддома, он признался, что в соцсетях видит много негативных комментариев, адресованных ему и жене. Между тем, его семье надо побыть втроем, без назойливого внимания фанатов, чтобы привыкнуть к новому графику жизни.

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Тэги:
беременность и родыВлад ТопаловРегина Тодоренко

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Родившая Регина Тодоренко пожаловалась на изменения во внешности
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