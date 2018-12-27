Тина Канделаки заявила, что она одержимая женщина, которая любит поесть

Звезда отметила, что подписчикам не должно быть с ней скучно.

Известная телеведущая, генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки безумно любит общаться в социальных сетях со своими подписчиками. Звезда мечтает когда-нибудь собраться вместе с ними вместе и посмотреть друг другу в глаза. По ее словам, многие пользователи тратят время на нее, читая посты, которые она размещает. Однако она также перечитывает комментарии о себе в социальных сетях от пользователей. Ей важно знать, что они о ней думают.

больше по теме Канделаки прокомментировала отчисление своей дочери с факультета журналистики МГУ Мелания перевелась на факультет искусств по собственному желанию.

«Вам не должно быть со мной скучно, потому что я одержимая и люблю поесть. Но не ем. Отчего ещё одержимее», — заявила Канделаки.

«Тина. Красота, ум, изящество и это всё есть именно в вас!» «Какой бы стервой и провокаторшей ты бы не была — ты все ровно великолепна», «Тина, привет из Латвии. Нравится вас читать: интересная, уверенная и самодостаточная женщина. Спасибо, что вы есть», «Красивый взгляд сильной и умной женщины. Мне очень нравится», — отметили в комментариях пользователи.