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Валерия спела дуэтом с Егором Кридом

Валерия спела дуэтом с Егором Кридом Валерия спела песню с Егором Кридом. Instagram.com
Певица выложила совместное фото с кумиром молодого поколения.

Певица Валерия в своем Instagram раскрыла секрет, с кем же она для Новогоднего огонька спела дуэтом. Ранее звезда заинтриговала фанатов, намекнув, что к празднику приготовила неожиданное сотрудничество. Поклонники предполагали, что она могла спеть со Стасом Пьехой или кем-то из «старой школы» советской эстрады, но певица порадовала действительно неожиданным дуэтом.

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Судя по хэштегам, которые Валерия написала к посту, вместе с Егором Кридом она исполнила песню «Часики». Но узнать точно это получится только в сам Новый год.

Фанаты с радостью восприняли эту новость. Многие отметили, что Валерия смотрится с Егором Кридом очень стильно: на фото они оба в черном на фоне новогодних декораций. Другие предположили, что получится супер-хит. Также многие фанаты предложили записать Криду с Валерией какую-нибудь новую песню.

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Тэги:
ВалерияЕгор Крид

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Валерия спела дуэтом с Егором Кридом
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