Валерия спела дуэтом с Егором Кридом
Певица выложила совместное фото с кумиром молодого поколения.
Певица Валерия в своем Instagram раскрыла секрет, с кем же она для Новогоднего огонька спела дуэтом. Ранее звезда заинтриговала фанатов, намекнув, что к празднику приготовила неожиданное сотрудничество. Поклонники предполагали, что она могла спеть со Стасом Пьехой или кем-то из «старой школы» советской эстрады, но певица порадовала действительно неожиданным дуэтом.
Фанаты с радостью восприняли эту новость. Многие отметили, что Валерия смотрится с Егором Кридом очень стильно: на фото они оба в черном на фоне новогодних декораций. Другие предположили, что получится супер-хит. Также многие фанаты предложили записать Криду с Валерией какую-нибудь новую песню.
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