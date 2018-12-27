Пелагея призналась, что у ее дочери начинается истерика от песен мамы
Известная певица Пелагея в социальной сети Instagram во время одного из интервью призналась, что у ее дочери начинается истерика, когда она слышит песни мамы. «Дочка очень не любит, когда я пою. У нее истерика, и из глаз сразу начинают катиться слезы. Она очень сильно на меня обижается», — отметила Пелагея.
Журналистка заявила, что это какой-то нонсенс. Все-таки все знают прекрасное пение знаменитости. Она спросила Пелагею, как ее дочка относилась к колыбельным, которые певица наверняка пела для дочери. На это известная исполнительница заявила, что и колыбельные ее дочка всегда не переносила.
Пелагея отметила, что иногда ей требуется позаниматься пением дома. Однако в эти моменты дочь сразу начинает нервничать, поэтому в этом плане такое поведение ребенка доставляет певице большой дискомфорт.