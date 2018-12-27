Защитница животных Меган Маркл пошла на охоту ради королевской семьи

Герцогиня была вынуждена отказаться от своих принципов ради единства семьи.

Герцогиня Меган Маркл во время празднования Рождества отправилась на охоту со своим супругом, несмотря на то, что она ярая противница кровавых видов спорта и является защитницей животных. Своими принципами Маркл была вынуждена поступиться ради единства королевской семьи.

Герцогиня присоединилась к принцу Гарри и другим членам семьи, которые считают этот вид спорта традиционным. Ее сопровождала герцогиня Кембриджская, что стало еще одним проявлением солидарности между двумя женщинами после нескольких недель сообщений о плохих отношениях.

Как передает Dailymail, охота состоялась на Лесной ферме, в фермерском доме с пятью спальнями, где принц Филипп проводит большую часть времени. Инсайдер из Сандрингема рассказал, что после обильного завтрака мужчины вышли на охоту, а женщины прогулялись рядом. После обеда мужчины продолжали стрелять, а Меган и Кейт вернулись в Сандрингем на чай с королевой и принцем Филиппом.