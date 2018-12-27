Десять месяцев умиления: Эммануил Виторган поздравил крошечную дочку
Эммануил Виторган поздравил с днем рождения свою младшую дочку – Этель. Девочке исполнилось десять месяцев. Несмотря на столь юный возраст– она уже знатная путешественница. Родители не в силах оставить долгожданного ребенка и возят его с собой на гастроли и отдых. На этот раз свой маленький день варенья крошка встретила с родителями в Юрмале. Латвийский курорт, как известно, очень популярен у российских звезд. Виторганы на время новогодних праздников и суеты решили уехать из шумной Москвы в свой любимый город.
Супруга Эммануила Гедеоновича Ирина поделилась видео отлета из аэропорта Внуково. В кадр попала и малышка, которая прокатилась с родителями на небольшом электромобиле по территории воздушной гавани. Позже уже из Латвии появились фото девочки с родителями.
«Нашей доченьке Этель сегодня 10 месяцев!!!» — поделились счастливые родители.
Подписчики пожелали чете Виторган здоровья, а их дочка многих умилила своей пухлостью: «Крепышечка такая!!!», «Пухленькая дочурка у вас», «Ох, карапуз», «Какая прекрасная девочка! Как ранее показывали детей в фильмах — здоровый пухляш!», «Толстушечка маленькая, пусть растет на радость родителям», «Крупненькая девочка».