НОВОСТИ

Десять месяцев умиления: Эммануил Виторган поздравил крошечную дочку

Десять месяцев умиления: Эммануил Виторган поздравил крошечную дочку @emmanuil_vitorgan
Маленькая Этель отправилась с родителями в Юрмалу.

Эммануил Виторган поздравил с днем рождения свою младшую дочку – Этель. Девочке исполнилось десять месяцев. Несмотря на столь юный возраст– она уже знатная путешественница. Родители не в силах оставить долгожданного ребенка и возят его с собой на гастроли и отдых. На этот раз свой маленький день варенья крошка встретила с родителями в Юрмале. Латвийский курорт, как известно, очень популярен у российских звезд. Виторганы на время новогодних праздников и суеты решили уехать из шумной Москвы в свой любимый город.

Супруга Эммануила Гедеоновича Ирина поделилась видео отлета из аэропорта Внуково. В кадр попала и малышка, которая прокатилась с родителями на небольшом электромобиле по территории воздушной гавани. Позже уже из Латвии появились фото девочки с родителями.

«Нашей доченьке Этель сегодня 10 месяцев!!!» — поделились счастливые родители.

больше по теме
78-летний Эммануил Виторган и его супруга хотят завести еще одного ребенкаСегодня Эммануил Виторган стал героем передачи «Судьба человека». Артист рассказал о том, как тяжело переживал потерю второй жены Аллы Балтер. Также он признался, что мечтает о младшем братике для своей дочери Этель.
Напомним, для 79-летнего артиста – это третий ребенок. От первого брака с актрисой Тамарой Румянцевой у него есть дочь Ксения Виторган. От второго брака с актрисой Аллой Балтер у него сын Максим Виторган. Этель появилась в третьем браке с Ириной Млодик. Для Ирины Михайловны – это первый и долгожданный ребенок. Она стала мамой в 56 лет. К слову, крошка Этель является сестрой Максима Виторгана, а также тетей для троих детей звездного брата — Полины и Даниила от первого барка, а также для маленького Платона от нынешней супруги Ксении Собчак. Платон Виторган старше своей тети Этель на два года.

Подписчики пожелали чете Виторган здоровья, а их дочка многих умилила своей пухлостью: «Крепышечка такая!!!», «Пухленькая дочурка у вас», «Ох, карапуз», «Какая прекрасная девочка! Как ранее показывали детей в фильмах — здоровый пухляш!», «Толстушечка маленькая, пусть растет на радость родителям», «Крупненькая девочка».

Вам может быть интересно:
Эммануил Виторган и Ирина Млодик стали брать на гастроли 9-месячную дочь Эммануил Виторган ищет няню для маленькой дочери Эммануил Виторган трогательно поздравил старшего внука с днем рождения
Тэги:
дочь ВиторганаИрина ВиторганЭммануил Виторган

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Обращение к пользователям

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Десять месяцев умиления: Эммануил Виторган поздравил крошечную дочку
Интересно?
Поделись с друзьями: