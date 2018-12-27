Десять месяцев умиления: Эммануил Виторган поздравил крошечную дочку

Маленькая Этель отправилась с родителями в Юрмалу.

Эммануил Виторган поздравил с днем рождения свою младшую дочку – Этель. Девочке исполнилось десять месяцев. Несмотря на столь юный возраст– она уже знатная путешественница. Родители не в силах оставить долгожданного ребенка и возят его с собой на гастроли и отдых. На этот раз свой маленький день варенья крошка встретила с родителями в Юрмале. Латвийский курорт, как известно, очень популярен у российских звезд. Виторганы на время новогодних праздников и суеты решили уехать из шумной Москвы в свой любимый город.

Супруга Эммануила Гедеоновича Ирина поделилась видео отлета из аэропорта Внуково. В кадр попала и малышка, которая прокатилась с родителями на небольшом электромобиле по территории воздушной гавани. Позже уже из Латвии появились фото девочки с родителями.

«Нашей доченьке Этель сегодня 10 месяцев!!!» — поделились счастливые родители.

Напомним, для 79-летнего артиста – это третий ребенок. От первого брака с актрисой Тамарой Румянцевой у него есть дочь Ксения Виторган. От второго брака с актрисой Аллой Балтер у него сын Максим Виторган. Этель появилась в третьем браке с Ириной Млодик. Для Ирины Михайловны – это первый и долгожданный ребенок. Она стала мамой в 56 лет. К слову, крошка Этель является сестрой Максима Виторгана, а также тетей для троих детей звездного брата — Полины и Даниила от первого барка, а также для маленького Платона от нынешней супруги Ксении Собчак. Платон Виторган старше своей тети Этель на два года.

Подписчики пожелали чете Виторган здоровья, а их дочка многих умилила своей пухлостью: «Крепышечка такая!!!», «Пухленькая дочурка у вас», «Ох, карапуз», «Какая прекрасная девочка! Как ранее показывали детей в фильмах — здоровый пухляш!», «Толстушечка маленькая, пусть растет на радость родителям», «Крупненькая девочка».