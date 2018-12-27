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Канделаки прокомментировала отчисление своей дочери с факультета журналистики МГУ

Канделаки прокомментировала отчисление своей дочери с факультета журналистики МГУ Тина Канделаки / фото: globallook.com
Мелания перевелась на факультет искусств по собственному желанию.

Недавно в СМИ появилась информация, что дочь телеведущей Тины Канделаки отчислили с факультета журналистики МГУ. Якобы девушка постоянно пропускала пары, поэтому и было принято решение о ее отчислении. Сама Мелания информацию никак не комментировала, чем порождала все новые слухи о своем провале в учебе.

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Наконец, Тина Канделаки на своем Telegram-канале деловая женщина прервала молчание и все объяснила. Телеведущая подтвердила, что дочка действительно больше не посещает занятия на факультете журналистки. Она, по словам телеведущей, перевелась на факультет искусств по собственному желанию.

Канделаки также подвергла критике тех журналистов, кто распространяет непроверенную информацию. По ее словам, журналисты могли просто позвонить в деканат и все узнать, однако этого почему-то не сделали. Она отметила, что дочь будет учиться искусству и закрывать долги по предметам, которые пропустила. Канделаки также заметила, что журналистика в последнее время из профессии превратилась в хобби, сообщает портал Dni.ru.

Тина Канделаки считается одной из самых ярких личностей на российском телевидении. Сейчас она занимает должность генерального продюсера канала «Матч-ТВ». Канделаки сама очень любит спорт. Сама она держит себя в прекрасной физической форме, регулярно посещая тренировки. Славу ей принесли съемки в программах «Самый умный» и «Детали». Отметим, что Канделаки много раз критиковали, заявляя, что она совсем не разбирается в спорте. Впрочем, это не мешает ей успешно работать и развивать главный спортивный канала страны.

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Канделаки прокомментировала отчисление своей дочери с факультета журналистики МГУ
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