Минфин предложил установить минимальную цену на вино вслед за водкой и шампанским
Выбор вина на торговых полках очень широкий – санкции практически не коснулись этой сферы и на прилавках есть вино отечественных производителей, из соседних государств, из Европы и экзотических стран. В таком разнообразии легко потеряться. Потребители знают, что независимо от стоимости, есть возможность нарваться на подделку, изготовленную не из винограда, а из виноматериалов. Это даже не вино, а винный напиток, который оставит неприятное послевкусие и испортит праздник.
Чтобы оградить потребителей эксперты советуют, как и в случае со сливочным маслом, конкретно прописывать на этикетке, что это – вино или винный напиток. Такой инициативы от чиновников пока не прозвучало, хотя по примеру других алкогольных напитков, на вино хотят установить минимальную розничную цену. С инициативой выступил Минфин, полагая, что это сократит число суррогата. В Союзе виноградарей и виноделов назвали эту сумму — 180 рублей за бутылку.
Напомним, минимальные розничные цены установили на водку — 215 рублей (было 205); бренди — 307 (293 рубля); коньяк — 388 рублей (было 371).