Минфин предложил установить минимальную цену на вино вслед за водкой и шампанским

Стоимость алкогольного напитка не должна быть дешевле 180 рублей.

Выбор вина на торговых полках очень широкий – санкции практически не коснулись этой сферы и на прилавках есть вино отечественных производителей, из соседних государств, из Европы и экзотических стран. В таком разнообразии легко потеряться. Потребители знают, что независимо от стоимости, есть возможность нарваться на подделку, изготовленную не из винограда, а из виноматериалов. Это даже не вино, а винный напиток, который оставит неприятное послевкусие и испортит праздник.

Чтобы оградить потребителей эксперты советуют, как и в случае со сливочным маслом, конкретно прописывать на этикетке, что это – вино или винный напиток. Такой инициативы от чиновников пока не прозвучало, хотя по примеру других алкогольных напитков, на вино хотят установить минимальную розничную цену. С инициативой выступил Минфин, полагая, что это сократит число суррогата. В Союзе виноградарей и виноделов назвали эту сумму — 180 рублей за бутылку.

больше по теме Нарколог Минздрава назвал самый безопасный новогодний алкогольный напиток Евгений Брюн дал россиянам советы по выбору спиртного к праздничному столу. Нарколог порекомендовал избегать крепкого алкоголя.

Специалисты отметили, что технологический процесс приготовления тихого вина значительно проще, чем игристых, соответственно оно должно быть дешевле. На шампанское, к слову, установили МРЦ 202 рубля (было 164 рубля). Однако Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) выступила против нововведения. Там считают, что за последние годы рынок идеально отрегулировал себя сам и дополнительные ограничения только навредят ситуации и повлекут для предпринимателей лишние трудозатраты и денежные потери, пишут Известия

Напомним, минимальные розничные цены установили на водку — 215 рублей (было 205); бренди — 307 (293 рубля); коньяк — 388 рублей (было 371).