Лишившаяся своего поста Ольга Глацких заявила, что будет и дальше приносить пользу молодежи

Чиновница поблагодарила губернатора Свердловской области, что он «не сдал ее».

Скандальная чиновница Ольга Глацких, которая заявила, что государство не просило россиян рожать детей, а, следовательно, ничего им не должно ушла в отставку. Она отметила, что таким образом она пытается защитить губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

больше по теме Чиновницу Ольгу Глацких не позвали на подведение итогов работы ее главного проекта Именно олимпийская чемпионка принимала активное участие в создании фонда для одаренных детей «Золотое сечение».

В комментарии чиновницы в социальной сети Live Journal на страничке уральского блогера Сергея Колясникова она отметила, что на нее оказывается сильнейшее давление. Появляется огромное количество различных фейков и недостоверной информации. Она выразила признательность Куйвашеву и заявила, что благодарна ему за то, что он ее не сдал. Она заметила, что собирается и дальше приносить пользу молодежи. Она отметила, что «не бросит и не предаст ребят».

Отметим, что после скандала со своим участием Глацких на время уехала за рубеж, где нежилась на островах. В это время в России многие видные деятели высказались свой негатив в ее адрес. Многие сказали, что чиновница должна ответит за свои необдуманные слова. Вернувшись на родину, Глацких заявляла, что без нее работа департамента молодежной политики встала. В отставку она уходить не собиралась, однако это ей все же пришлось сделать под давлением общественности, сообщает Ura.ru.

Интересно, что были и те, кто пытался защитить Глацких после ее необдуманных слов. Так двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков заявлял, что девушку надо простить. Поступок он списал на е молодость и неопытность. Чепиков отмечал, что в нашей стране очень много судей, но ало адвокатов. Отметим, что Глацких также является олимпийской чемпионкой. Она победила в соревнованиях по художественной гимнастике на играх в Афинах в 2004 году. Сама спортсменка свои первые шаги к славе делала в небольшом городке Лесной на севере Свердловской области.