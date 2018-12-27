Лишившаяся своего поста Ольга Глацких заявила, что будет и дальше приносить пользу молодежи
Скандальная чиновница Ольга Глацких, которая заявила, что государство не просило россиян рожать детей, а, следовательно, ничего им не должно ушла в отставку. Она отметила, что таким образом она пытается защитить губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
В комментарии чиновницы в социальной сети Live Journal на страничке уральского блогера Сергея Колясникова она отметила, что на нее оказывается сильнейшее давление. Появляется огромное количество различных фейков и недостоверной информации. Она выразила признательность Куйвашеву и заявила, что благодарна ему за то, что он ее не сдал. Она заметила, что собирается и дальше приносить пользу молодежи. Она отметила, что «не бросит и не предаст ребят».
Отметим, что после скандала со своим участием Глацких на время уехала за рубеж, где нежилась на островах. В это время в России многие видные деятели высказались свой негатив в ее адрес. Многие сказали, что чиновница должна ответит за свои необдуманные слова. Вернувшись на родину, Глацких заявляла, что без нее работа департамента молодежной политики встала. В отставку она уходить не собиралась, однако это ей все же пришлось сделать под давлением общественности, сообщает Ura.ru.
Интересно, что были и те, кто пытался защитить Глацких после ее необдуманных слов. Так двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков заявлял, что девушку надо простить. Поступок он списал на е молодость и неопытность. Чепиков отмечал, что в нашей стране очень много судей, но ало адвокатов. Отметим, что Глацких также является олимпийской чемпионкой. Она победила в соревнованиях по художественной гимнастике на играх в Афинах в 2004 году. Сама спортсменка свои первые шаги к славе делала в небольшом городке Лесной на севере Свердловской области.