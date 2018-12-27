Екатерина Андреева уговорила Юлию Барановскую попробовать экзотических насекомых

Телеведущая считает, что это полезнее, чем кушать попкорн и пить колу.

Телеведущая Екатерина Андреева любит делиться подробностями своих поездок по миру. Не так давно она побывала вместе с бывшей женой Андрея Аршавина Юлией Барановской в Южной Корее. Девушки совершали совместные вылазки на корейские рынки. Кроме того, Андреева не упустила возможности отведать экзотические блюда. Причем попробовать их пришлось и Юлии Барановской.

В один из дней звезды покушали панцири тутовых шелкопрядов. Барановская заметила, что если не знать название блюда, то это даже достаточно вкусно.

Андреева отмечала, что не понимает людей, которые любят кушать одно и то же. По ее мнению, в том же шелкопряде огромное количество белка и аминокислот. Шелкопряд, как считает она, куда полезнее попкорна, колы, сахара и консервов. Андреева отметила, что она привыкла жить по принципу «Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть», сообщает портал 7days.ru.