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«Похоронила Новый год»: Ургант не оценил платье и сапоги Темниковой

«Похоронила Новый год»: Ургант не оценил платье и сапоги Темниковой Темникова на "Вечернем Урганте". www.instagram.com
Певица пришла на вечернее шоу в полностью черном наряде.

Певица Елена Темникова пришла на шоу «Вечерний Ургант» в абсолютно черном образе, чем удивила ведущего Ивана Урганта. Он отметил, что звезда выглядит прекрасно, однако, совсем не по-новогоднему, а как-будто она «похоронила Новый год только что».

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На это певица отметила, что просто она слишком рано узнала, что Деда Мороза не существует. «В 4 года мне сестра рассказала, что Деда Мороза нет», — призналась певица. Она добавила, что после этого просила подарки на праздник уже не у мифического волшебника, а просто у родителей.

Кроме того, певица рассказала, что она была скромным ребенком, и не просила какие-то дорогие подарки. После этого Темникова добавила, что не знает, когда в Новый год нужно загадывать желание.

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Елена Темникова

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«Похоронила Новый год»: Ургант не оценил платье и сапоги Темниковой
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