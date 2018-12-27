«Похоронила Новый год»: Ургант не оценил платье и сапоги Темниковой
Певица пришла на вечернее шоу в полностью черном наряде.
Певица Елена Темникова пришла на шоу «Вечерний Ургант» в абсолютно черном образе, чем удивила ведущего Ивана Урганта. Он отметил, что звезда выглядит прекрасно, однако, совсем не по-новогоднему, а как-будто она «похоронила Новый год только что».
Кроме того, певица рассказала, что она была скромным ребенком, и не просила какие-то дорогие подарки. После этого Темникова добавила, что не знает, когда в Новый год нужно загадывать желание.
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