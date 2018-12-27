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Лазарев сводил маму на новое шоу Киркорова

Лазарев сводил маму на новое шоу Киркорова Лазарев с мамой сходили на концерт Киркорова. www.instagram.com
Певец поздравил короля поп-эстрады с аншлагом на премьере программы.

Певец Сергей Лазарев поделился с поклонниками фотографией со своей мамой, которую он привел на новое шоу к Филиппу Киркороову. Лазарев разместил снимок в Instagram, поделившись впечатлениями от программы.

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Певец сделал на концерте селфи, а еще снимок, когда он подарил королю отечественной поп-эстрады цветы. Кроме того, Лазарев признался, что его мама на концерт собиралась под песню Киркорова.

Новое шоу Лазареву понравилось. Он написал в подписи к фото, что они «получили массу впечатлений и эмоций», а также он поздравил Киркорова с аншлагом. Напомним, что накануне состоялся первый концерт обновленного шоу Киркорова, которое он представил публике после закрытия предыдущей программы «Я», с которой он ездил по стране последние три года. 

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Сергей ЛазаревФилипп Киркоров

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Лазарев сводил маму на новое шоу Киркорова
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