НОВОСТИ

Альбина Джанабаева призналась, что встретит Новый год отдельно от Валерия Меладзе

Альбина Джанабаева призналась, что встретит Новый год отдельно от Валерия Меладзе Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе / фото: instagram.com
Певица отметила, что они будут с мужем постоянно на связи.

Известная певица Альбина Джанабаева призналась, что встретит Новый год отдельно от мужа, известного музыканта Валерия Меладзе. По ее словам, у них состоится праздничный завтрак, после чего они на какое-то время расстанутся. Звезды будут работать.  Джанабаева подчеркнула, что Меладзе вообще встретит Новый год в другой стране. Однако она заявила, что будет в постоянном контакте с любимым мужчиной. Они будут созваниваться.

больше по теме
Альбина Джанабаева выбрала костюм неподходящей расцветкиУ них есть успех, слава и деньги. А вкус? Кого из звезд хочется взять за образец, а кого — отправить переодеваться? Сегодня наряды звезд оценивает международный эксперт по стилю Ирина Макурина.

Джанабаева отметила, что Меладзе всегда спрашивает ее, что ей подарить на праздник. По ее словам, он очень практичный человек и не любит дарить какие-то безделицы. Джанабаева сказала, что всегда старается дарить сыну то, что он хочет. Так однажды он попросил конструктор, который она долго не могла найти. К счастью, незадолго до Нового года она отыскала его и подарила. Ребенок был очень доволен.

Джанабаева добавила, что она всегда с теплотой и трепетом вспоминает Новый год, когда отмечала его с родителями. По ее словам, ей чуть дольше разрешали не ложиться спать, сообщает wday.ru.

Вам может быть интересно:
«Они прекрасно живут»: Джанабаева высказалась о «брошенных» дочерях Валерия Меладзе Бюстье и кружева: 39-летняя Альбина Джанабаева сразила утонченностью Альбина Джанабаева выбрала костюм неподходящей расцветки
Тэги:
Альбина ДжанабаеваВалерий МеладзеНовый год

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Обращение к пользователям

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Альбина Джанабаева призналась, что встретит Новый год отдельно от Валерия Меладзе
Интересно?
Поделись с друзьями: