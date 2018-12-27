Альбина Джанабаева призналась, что встретит Новый год отдельно от Валерия Меладзе

Певица отметила, что они будут с мужем постоянно на связи.

Известная певица Альбина Джанабаева призналась, что встретит Новый год отдельно от мужа, известного музыканта Валерия Меладзе. По ее словам, у них состоится праздничный завтрак, после чего они на какое-то время расстанутся. Звезды будут работать. Джанабаева подчеркнула, что Меладзе вообще встретит Новый год в другой стране. Однако она заявила, что будет в постоянном контакте с любимым мужчиной. Они будут созваниваться.

Джанабаева отметила, что Меладзе всегда спрашивает ее, что ей подарить на праздник. По ее словам, он очень практичный человек и не любит дарить какие-то безделицы. Джанабаева сказала, что всегда старается дарить сыну то, что он хочет. Так однажды он попросил конструктор, который она долго не могла найти. К счастью, незадолго до Нового года она отыскала его и подарила. Ребенок был очень доволен.

Джанабаева добавила, что она всегда с теплотой и трепетом вспоминает Новый год, когда отмечала его с родителями. По ее словам, ей чуть дольше разрешали не ложиться спать, сообщает wday.ru.