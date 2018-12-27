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Бородина пожаловалась на опасных таксистов

Бородина пожаловалась на опасных таксистов Бородину возмутили таксисты. www.instagram.com
Телеведущая выложила в своей аккаунт в Instagram фото аварии с участием такси.

Ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина пожаловалась своим подписчикам в Instagram на опасных водителей такси. Она выложила фото, на котором машина такси попала в аварию, вылетев за отбойник, и рассказала, что таксисты стали водить опаснее в последнее время.

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Ксения Бородина призналась, что 15 лет назад «Дом-2» был искреннее и наивнееВедущая, которая является старожилом проекта, в этом году встретит Новый год с семьей и веселой компанией.
Бородину возмутило, что таксисты «не вылезают из телефона, едут смотрят фильмы, клипы». Она напомнила, что водителям люди доверяют свою жизнь, а они так ей рискуют. Ведущая пожаловалась, что многие видели таксистов пьяных или даже в наркотическом состоянии.

Поклонники в комментариях полностью поддержали Бородну, многие отметили, что часто сталкиваются с подобными водителями. «Полностью согласны! Выход один — ужесточить меры: пьяный или под наркотиками — лишение прав пожизненно! Да и сами люди у нас злые психи, культура вождения отсутствует напрочь», «Согласна на 100%. Поэтому пока у меня нет своей машины, я выбираю каршеринг» — написали фанаты в комментариях к посту Бородиной. 

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Бородина пожаловалась на опасных таксистов
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