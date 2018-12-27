Жасмин рассказала о долгих раздумьях Аллы Пугачёвой перед возвращением на сцену

По словам певицы, Примадонна очень колебалась и не могла принять решение.

Алла Пугачёва даст концерт 17 апреля 2019 года в честь своего семидесятилетия. Сегодня билетов на выступление уже давно нет в продаже, а перекупщики продают квитки по каким-то нереальным ценам. У некоторых стоимость билетов доходит до трехсот тысяч рублей за штуку.

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Близкая подруга Пугачёвой певица Жасмин рассказала, почему звезда решила вернуться на сцену. Она вспомнила, что впервые разговор о возвращении зашел, когда Пугачёва отмечала 69-й день рождения. При этом, по уверению Жасмин, Примадонна тогда колебалась нужно ли ей выступать.

Спустя какое-то время Жасмин и Пугачёва снова встретились. Тогда Примадонна обречённо вздохнула и сказала: «Придется выступить». Сама Жасмин часто говорила Пугачёвой, что та обязана дать концерт. Жасмин добавила, что звездная певица и физически, и морально готова к выступлению. Сейчас, по словам Жасмин, Примадонна находится в фантастической форме. Что касается подарка Пугачевой на юбилей, то Жасмин пока думает. Скорее всего, она подарит ей красивую дорогую сумочку, сообщает портал Dni.ru.