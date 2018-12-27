Евгения Медведева призналась, что ей нравился мужчина, который был старше ее

Фигуристка отказалась называть его имя.

Серебряный призер Олимпиады в корейском Пхенчхане Евгения Медведева во время блица с журналистами заявила, что было время, когда ей очень нравился один мужчина, который был старше ее. При этом фигуристка наотрез отказалась назвать, как звали этого мужчину.

Также спортсменка призналась, что бывало ее подставляли коллеги. Сама она также подставляла других фигуристок. Конкретные примеры Медведева приводить не стала. Фигуристка также отметила, что никогда не засыпала стекло в коньки другим спортсменкам. По ее словам, такими методами сейчас уже не мстят.

Медведева заметила, что на Новый год она останется в Москве, потому что в Канаде, где она сейчас живет и тренируется у наставника Брайана Орсера нет оливье. Фигуристка заявила, что нынешний сезон сложился не так, как она хотела. В следующем году она выступит еще на нескольких турнирах, правда, на каких конкретно она пока и сама не знает, сообщает «Спорт-Экспресс».