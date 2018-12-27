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Евгения Медведева призналась, что ей нравился мужчина, который был старше ее

Евгения Медведева призналась, что ей нравился мужчина, который был старше ее Евгения Медведева/Фото: globallookpress.com
Фигуристка отказалась называть его имя.

Серебряный призер Олимпиады в корейском Пхенчхане Евгения Медведева во время блица с журналистами заявила, что было время, когда ей очень нравился один мужчина, который был старше ее. При этом фигуристка наотрез отказалась назвать, как звали этого мужчину.

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Также спортсменка призналась, что бывало ее подставляли коллеги. Сама она также подставляла других фигуристок. Конкретные примеры Медведева приводить не стала. Фигуристка также отметила, что никогда не засыпала стекло в коньки другим спортсменкам. По ее словам, такими методами сейчас уже не мстят.

Медведева заметила, что на Новый год она останется в Москве, потому что в Канаде, где она сейчас живет и тренируется у наставника Брайана Орсера нет оливье. Фигуристка заявила, что нынешний сезон сложился не так, как она хотела. В следующем году она выступит еще на нескольких турнирах, правда, на каких конкретно она пока и сама не знает, сообщает «Спорт-Экспресс».

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Тэги:
Брайан ОрсерЕвгения МедведеваКанада

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Евгения Медведева призналась, что ей нравился мужчина, который был старше ее
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