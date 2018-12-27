Вкладчик «Кэшбери» надеется, что Басков вернет ему вложенные в пирамиду 800 тысяч рублей
Крушение очередной огромной финансовой пирамиды «Кэшбери» стало не только символом уходящего 2018 года, но и большой трагедией для вкладчиков компании, ведь вернуть свои кровные шансов никаких. Потому инвалид из Анапы, вложивший в пирамиду все свои 800 тысяч рублей, намерен через суд взыскивать средства не с организаторов, а с тех, кто в рекламе «Кэшбери» обещал людям золотые горы, рассказывая о баснословных прибылях. Это, например, Ольга Бузова и Николай Басков.
«Заявление напишу. И скажу, чтобы Николай Басков, наш артист, заплатил мне мои 800 тысяч. Потому что я посмотрел ролик, и непосредственно после этого ролика пришел к выводу, что деньги нужно туда отправить», — рассказывает Дмитрий Ружников.
Но пострадавший все же решил судиться со звездой.