Вкладчик «Кэшбери» надеется, что Басков вернет ему вложенные в пирамиду 800 тысяч рублей

Инвалид из Анапы утверждает, что отдал деньги организации, поверив рекламе, в которой снялся певец.

Крушение очередной огромной финансовой пирамиды «Кэшбери» стало не только символом уходящего 2018 года, но и большой трагедией для вкладчиков компании, ведь вернуть свои кровные шансов никаких. Потому инвалид из Анапы, вложивший в пирамиду все свои 800 тысяч рублей, намерен через суд взыскивать средства не с организаторов, а с тех, кто в рекламе «Кэшбери» обещал людям золотые горы, рассказывая о баснословных прибылях. Это, например, Ольга Бузова и Николай Басков.

«Заявление напишу. И скажу, чтобы Николай Басков, наш артист, заплатил мне мои 800 тысяч. Потому что я посмотрел ролик, и непосредственно после этого ролика пришел к выводу, что деньги нужно туда отправить», — рассказывает Дмитрий Ружников.

На дворе не 90-е, когда звезды, продвигая подобные финансовые организации, не осознавали последствий. Потому, сообщает Пятый канал , обе звезды уже определили свою линию защиты. Представители Бузовой и Баскова сообщили журналистам: «Ничего не докажите». Вот и Юрий Лоза заступился за звезд, отметив, что претензий к ним быть не может.

Но пострадавший все же решил судиться со звездой.