Алина Кабаева посоветовала Евгении Медведевой поменьше сидеть в соцсетях

Гимнастка поддержала решение фигуристки не зацикливаться на Интернете.

Известная российская гимнастка Алина Кабаева полностью поддерживает решение фигуристки Евгении Медведевой меньше времени проводить в социальных сетях. Не так давно Медведева заявила, что вынуждена отказаться от общения в Интернете с болельщиками, потому что в ее адрес поступает множество негативных комментариев. По словам Медведевой, некоторые фанаты своими гневными высказываниями в ее адрес выводят спортсменку из себя и в итоге она не может сконцентрироваться на тренировочном процессе.

больше по теме Алина Кабаева рассказала о своем звонке фигуристке Загитовой Прославленная гимнастка поддержала спортсменку после провала на чемпионате мира в Милане.

По мнению Кабаевой, Медведева очень талантливая и перспективная спортсменка, которая еще не сказала своего последнего слова в фигурном катании. В то же время она считает, что решение Медведевой совершенно верное.

«Она еще себя покажет, если не будет сидеть в соцсетях», — заметила Кабаева.

Гимнастка считает, что те, кто нападает на Медведеву, совершенно не разбираются в спорте. Кабаева отметила, когда она выступала, то они не сидели в соцсетях и не обращали внимания, что о них пишут СМИ. По словам Кабаевой, они просто шли к победе, зная себе цену, сообщает «Спорт-Экспресс».