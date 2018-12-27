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Алина Кабаева посоветовала Евгении Медведевой поменьше сидеть в соцсетях

Алина Кабаева посоветовала Евгении Медведевой поменьше сидеть в соцсетях Алина Кабаева (Фото: Globallookpress.com)
Гимнастка поддержала решение фигуристки не зацикливаться на Интернете.

Известная российская гимнастка Алина Кабаева полностью поддерживает решение фигуристки Евгении Медведевой меньше времени проводить в социальных сетях. Не так давно Медведева заявила, что вынуждена отказаться от общения в Интернете с болельщиками, потому что в ее адрес поступает множество негативных комментариев. По словам Медведевой, некоторые фанаты своими гневными высказываниями в ее адрес выводят спортсменку из себя и в итоге она не может сконцентрироваться на тренировочном процессе.

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По мнению Кабаевой, Медведева очень талантливая и перспективная спортсменка, которая еще не сказала своего последнего слова в фигурном катании. В то же время она считает, что решение Медведевой совершенно верное.

«Она еще себя покажет, если не будет сидеть в соцсетях», — заметила Кабаева.

Гимнастка считает, что те, кто нападает на Медведеву, совершенно не разбираются в спорте. Кабаева отметила, когда она выступала, то они не сидели в соцсетях и не обращали внимания, что о них пишут СМИ. По словам Кабаевой, они просто шли к победе, зная себе цену, сообщает «Спорт-Экспресс».

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Алина КабаеваЕвгения МедведеваСоциальные сети

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Алина Кабаева посоветовала Евгении Медведевой поменьше сидеть в соцсетях
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