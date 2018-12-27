«Уральские пельмени» с Рожковым и Мясниковым появятся на телевидении в новогоднюю ночь

Звездные юмористы примут участие в праздничном марафоне.

Как известно, некоторые участники шоу «Уральские пельмени» сейчас выступают отдельно от коллектива. Речь идет об Андрее Рожкове и Вячеславе Мясникове, которые гастролируют с программой «Ваши пельмени». Они собирают полные залы в разных городах. Остальные «Уральские пельмени» также не жалуются на нехватку зрительского внимания. Недавно шоумены дали два концерта в Санкт-Петербурге и на обоих был аншлаг.

Между тем на телевидении во время праздничных концертов «Уральские пельмени» по-прежнему появляются вместе. Этому есть простое объяснение. Звезды не хотят уходить из эфирных концертов. Как известно, пока ты в телевизоре народ о тебе помнит, поэтому и билеты на концерты покупают и на корпоративы зовут.

Так с ура 31 декабря до утра 1 января на СТС состоится праздничный марафон шоу «Уральские пельмени». Зрители увидят всех любимых артистов в полном составе, сообщает «Комсомольская правда».

Дело в том, что в родном Екатеринбурге коллектив выступает по-прежнему вместе. Скорее всего именно там проходят записи программ, которые затем крутит канал СТС.

Добавим, что «Уральские пельмени» одна из самых успешных команд КВН за все годы существования проекта. Их концерты собирают аншлаги уже много лет во всех городах России. Зрители без ума от артистов за их искрометный юмор. Шоумены не раз заявляли, что им безумно льстит такая зрительская любовь.