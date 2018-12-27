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«Чтобы вернулось что-то детское, когда задыхаешься от счастья»: Охлобыстин поздравил россиян с Новым годом

«Чтобы вернулось что-то детское, когда задыхаешься от счастья»: Охлобыстин поздравил россиян с Новым годом фото: globallook.com
По словам актера, в его семье праздник начинается с литургии и причастия.

В конце года принято подводить итоги, вспоминать достижения и неудачи, произошедшие за это время. Например, для Ивана Охлобыстина уходящий 2018 год можно смело записать в актив. Актер сыграл главную роль в фильме «Временные трудности», режиссером которого стал Михаил Расходников, кроме того вышла в свет книга Ивана – «Запах фиалки».

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По словам Охлобыстина, 15 лет назад они с женой поняли, что детской радости от новогодних праздников уже нет. Потому теперь празднование Нового года в их семье начинается с литургии и причастия. Как отмечает артист, в эти моменты возвращается что-то детское, что заставляет задыхаться от счастья. Поздравляя россиян с Новым годом, Иван пожелал, чтобы эти ощущения снова смогли пережить все, сообщает Пятый канал.

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