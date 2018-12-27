«Чтобы вернулось что-то детское, когда задыхаешься от счастья»: Охлобыстин поздравил россиян с Новым годом

По словам актера, в его семье праздник начинается с литургии и причастия.

В конце года принято подводить итоги, вспоминать достижения и неудачи, произошедшие за это время. Например, для Ивана Охлобыстина уходящий 2018 год можно смело записать в актив. Актер сыграл главную роль в фильме «Временные трудности», режиссером которого стал Михаил Расходников, кроме того вышла в свет книга Ивана – «Запах фиалки».