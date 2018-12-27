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Телешоу «Орел и Решка: Перезагрузка» закрывается

Телешоу «Орел и Решка: Перезагрузка» закрывается Instagram
Об этом рассказали ведущие программы Анастасия Ивлеева и Евсей Ковалев.

Популярные ведущие Анастасия Ивлеева и Евсей Ковалев не менее популярного телевизионного проекта «Орел и Решка: Перезагрузка» записали совместное видео и опубликовали его в социальной сети Instagram.

Всегда позитивные и задорные они и сейчас старались держаться молодцами, хотя новость, которую сообщали своим подписчикам была невеселая. Ведущие рассказали, что двухлетний проект, которому они отдавали все силы и любовь, закрывается.

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Практически не скрывая слез, Настя Ивлеева призналась, что это было потрясающее впечатление. По словам ведущей, в настоящее время она находится в полнейшем ступоре от разрывающих ее воспоминаний и эмоций. Но все же звезда советует своим личным поклонникам и фанатам «Орла и Решки» помнить, что там, где заканчивает одна истории, начинается другая.

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